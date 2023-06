Urlaub in der Türkei endet im Höllentrip für Deutsche – „So etwas Fürchterliches noch nie erlebt“

Ein Ende mit Schrecken. Nach einem schönen Urlaub in der Türkei sollte es für eine Seniorin eigentlich per Direktflug zurück nach München gehen.

Doch was dieser Frau am 26. Mai beim Rückflug aus Antalya geschehen ist, hätte sie sich selbst in ihren schlimmsten Träumen nicht ausgemalt. Nach dem wunderbaren Urlaub in der Türkei war es für sie wahrlich ein absoluter Albtraum.

Urlaub in der Türkei nimmt böse Wendung

Die 79-Jährige aus Neufahrn in Oberbayern hatte nach ihrer Reise durch die Türkei erst mal genug erlebt und wollte ihren geplanten Heimflug mit der Pegasus Airline antreten. Am Flughafen von Antalya checkte sie früh genug ein, bekam ihre Bordkarte und ging weiter zum Gate. Doch das wurde kurzfristig geändert – damit fing es schon an.

„Ich stellte mich am neuen Gate an, es stand ganz groß die Flugnummer und Zielort München am Gate“, erzählte sie der „Bild“. Direkt neben ihr war noch eine Schlange. Doch die Crew blickt auf ihr Ticket und lässt sie ins Flugzeug einsteigen. Erst, als das in der Luft ist, fällt es der Dame wie Schuppen von den Augen: Sie saß im falschen Flieger. Die Maschine gehörte nämlich gar nicht zur Pegasus Airline, sondern zu Turkish Airlines – und näherte sich einem ganz anderen Ziel.

Rückflug mit Umwegen

Statt nach München ging der Flug nach Moskau in Russland. „Ich habe Herzrasen bekommen, mir wurde ganz schlecht“, so die aufgeregte Frau. Dort angekommen, führten sie die Polizisten gleich ab. „Keiner sprach Englisch, sie wollten nur meinen Pass haben. Ich hatte aber nur meinen Personalausweis dabei.“ Es sah nicht gut für sie aus.

Man nahm ihr alles ab und brachte sie in einen Raum. „Ich war müde und verzweifelt, wollte nur wieder weg.“ Per Handy-Übersetzer konnte sie sich endlich mit den Polizisten verständigen und erhielt nach Stunden ein Flugticket – doch nicht nach Deutschland, sondern nach Istanbul.

Urlaub in der Türkei: Reisende fordert Entschädigung

Dort kam sie allerdings erst um 20 Uhr an, deshalb gab es keinen Flug mehr nach Deutschland. So musste sie auf einer Bank schlafen und flog dann am nächsten Morgen gleich mit der ersten Maschine nach München. „Ich war müde und verzweifelt, wollte nur wieder weg.“

Ihre Enkelin, die sie eigentlich am Vortag hatte abholen wollen, machte sich in der Zwischenzeit natürlich sorgen. Zumal ihre Großmutter sie nicht erreichen konnte. Nach Stunden schaffte sie es endlich und erzählte ihr, was passiert war. Sie dachte, ich würde einen Scherz machen.“ Doch leider war dem nicht so. „Ich bin in meinem Leben schon viel gereist, habe schon viel erlebt. Aber so etwas Fürchterliches noch nie.“

Darum forderte die Seniorin sogleich Entschädigung. Die bekam sie auch von der Pegasus Airline. Diese erstatte ihr das Geld für die Rückflugtickets aus Russland in die Türkei und anschließend nach Deutschland. Denn die Urlauberin hatte großes Pech gehabt – die Schlange in Antalya direkt neben ihr wäre die Richtige gewesen. Warum sie die Mitarbeiter von Turkish Airlines allerdings nach Moskau schickten und sie nicht darauf hinwiesen, dass sie falsch anstand, bleibt ungeklärt.