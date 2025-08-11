Urlaub in der Türkei: Familie reist nach Antalya – und erlebt am Airport den blanken Horror

Es sollten die wohlverdienten Jahresferien werden – stattdessen endet für Stefan Weber, seiner Ehefrau und seinem Sohn der Urlaub in der Türkei im Fiasko! Die Familie aus Dortmund ist von Münster aus mit Sun Express am 22. Juli nach Antalya geflogen. Die Ferienmetropole am Mittelmeer lockt mit Traumwetter, guter Infrastruktur, tollen kulturellen Sehenswürdigkeiten und hervorragender Küche.

Doch kurz nach der Landung in der Türkei beginnt für Familie Weber der blanke Horror. Denn am Flughafen geht es nicht weiter, die türkische Polizei lässt die Dortmunder nicht ins Land. Der Grund: Stefans Frau und sein Sohn sind österreichische Staatsbürger, haben keinen Reisepass dabei – und dürfen mit ihrem Personalausweis allein NICHT ihren Urlaub in der Türkei antreten!

Urlaub in der Türkei: Familie erlebt am Airport den blanken Horror

Gegenüber dieser Redaktion erzählt Stefan Weber: „Wir haben vor der Reise gegoogelt und gelesen, dass eine Einreise in die Türkei auch mit österreichischem Personalausweis möglich sei. Beim Check-in in Münster gab es keine Probleme mit der Bordkarte, auch nicht bei der Kontrolle durch die Bundespolizei. Doch in Antalya fing der Horror an!“

Der Familie sei von türkischen Sicherheitskräften alles abgenommen worden, sein Sohn habe geweint. „Wir wurden in einen dreckigen Raum gebracht, die Wände waren beschmiert. Immer wieder machten die Polizisten unverschämte Sprüche. Wir mussten stundenlang warten, ehe es weiterging – und zwar zurück nach Deutschland“, sagt Weber weiter. Besonders bitter: Den Rückflug musste die Familie aus eigener Tasche zahlen.

„So geht man nicht mit einer Familie um“

Der Familienvater ist noch immer wütend, sagt: „Wir kamen uns vor wie Häftlinge. Man hätte uns auch im Transitbereich des Flughafens lassen können. Meine Frau hat Heulattacken, weil sie noch nie so unmenschlich behandelt wurde. Unser Jahresurlaub ist weg, dazu noch 3.000 Euro. So geht man nicht mit einer Familie mit Kind um, die nur Urlaub machen wollte!“

Noch am selben Tag ging es zurück nach Dortmund, wo die Bundespolizei auf Familie Weber wartete. „Die Beamten haben nicht verstanden, warum man uns überhaupt in Münster die Bordkarte ausstellte. Es ist eine Katastrophe“, so Weber. Diese Redaktion konfrontierte Sun Express mit den Vorwürfen, bohrte nach, warum man überhaupt Tickets ausstellt, wenn die Einreise nicht möglich ist.

Eine Sprecherin: „In unseren Beförderungsbedingungen weisen wir darauf hin, dass es in der Verantwortung der Passagiere liegt, sicherzustellen, dass sie alle Einreisebestimmungen einhalten. Sie müssen sich rechtzeitig informieren, die erforderlichen Dokumente beschaffen und sie während der gesamten Reise mitführen.“ Und weiter: „Wir bedauern sehr, dass die Passagiere dem nicht nachgekommen sind und ihren Urlaub in der Türkei nicht genießen konnten.“ Na, ob dieses Bedauern ein Trost für Familie Weber ist? Äußerst fraglich…