Urlaub in der Türkei: Deutsche erlebt Schock in beliebter Touri-Region – „Unverschämt teuer“

Neben Spanien, Italien und Griechenland ist der Urlaub in der Türkei bei den Deutschen besonders beliebt. Von Kemer über Side bis Alanya und Izmir gibt es viele schöne Urlaubsregionen mit zahlreichen All-Inclusive-Hotelanlagen, in denen sich Familien so richtig erholen können. Außerdem galten die Preise für Unterkunft und Verpflegung hier schon immer als vergleichsweise günstig.

Doch eine Urlauberin sah das ganz anders. Sie war vor kurzem in Antalya und bezeichnete es als „Deutschland 2.0“. Sie ärgerte sich sehr über die Preise und das Verhalten der Menschen dort!

Urlaub in der Türkei: Touristin lässt ihrer Wut freien Lauf

„Fliegt nicht nach Antalya!“, heißt es in ihrem Video. Auf TikTok postet es die junge Frau und erzählt darin von ihren Erlebnissen während ihres Urlaubs in der Türkei. „Ich bin einfach nur schockiert“, packt sie darin direkt auf. Als „respektlos, unverschämt und teuer“ bezeichnet sie die dortigen Preise. Laut der deutschen Urlauberin wurden die Preise dort an die deutschen Preise angepasst. Das Geld zu wechseln, sei ihrer Meinung nach völlig überflüssig geworden, da man es dort auch lieber sehe, wenn man mit dem Euro zahle.

„Und nicht zu vergessen, Kartenzahlung akzeptieren sie auch nicht, weil sonst müssen Gebühren dafür ausgegeben werden“, regt sie sich weiter auf. Doch den größten Vorwurf richtete sich die türkischen Verkäufer. „Und als wäre das nicht genug, versuchen die, ihre eigenen Landsleute abzuziehen.“

Gespaltene Meinungen der User

Sie ärgerte sich vor allem deshalb, weil sie in der Türkei Urlaub machen wollte, um von Deutschland wegzukommen. Dass dort die gleichen Probleme mit Kartenzahlung, der Mentalität und respektlosem Verhalten der Verkäufer auftraten, passte ihr gar nicht. „Ich liebe die Türkei, ich liebe das Land“, stellt sie klar. Aber Antalya und andere Touristenorte, das habe nichts mit einem Urlaub in der Türkei zu tun.

In den Kommentaren stimmten ihr viele User zu. „Ich war auch da. Nicht nur die Preise sind unverschämt, auch viele Verkäufer und Hotelangestellte fragen penetrant nach „TIP TIP TIP““, erzählt einer. Viele fanden aber auch die Schilderungen der Urlauberin übertrieben. „Preise sind zwar gestiegen, aber hält sich noch in Grenzen. Musst nur wissen, wo man hingeht und wo nicht“, meinte einer. Und viele andere waren der Meinung: Wer Urlaub in der Türkei in einem All-In-Hotel macht, kann immer noch viel Geld sparen und einen tollen Urlaub genießen.