Brisantes Verbot im Urlaub: Reiseveranstalter untersagt Touristen dieses heikle Gesprächsthema

Im Urlaub reden wir gern über Essen, die schönsten Strände oder spannende Ausflüge – Politik gehört selten dazu. Doch in einigen Ländern ist es ungern gesehen – oder gehört, wenn man eben über dieses heikle Thema spricht.

Und das ist beispielsweise jetzt in den USA wieder so. Seit der Amtszeit von Donald Trump hat politischer Smalltalk bei vielen US-Amerikanern einen schlechten Ruf. Ein amerikanischer Reiseveranstalter reagiert auf diesen Trend sogar mit einem politischen Gesprächsverbot im Urlaub.

Urlaub mit Politik-Bann als Image-Pflege

Die Firma „Girls‘ Guide to the World“ informiert ihre Kunden vor dem Urlaub bereits vorab: „Keine Gespräche über Politik!“ Gründerin Doni Belau erklärt: „Wir schulen unsere Reiseleiter, dass sie sofort eingreifen, falls etwas in die Richtung passiert.“ Ein irrer Ansatz, der einen ernsten Hintergrund hat.

Denn viele US-Reisende berichteten zuletzt von negativen Erfahrungen in Europa. So wurden sie häufig wegen ihrer Herkunft beleidigt. CNN berichtet, dass einige sogar ihre Nationalität verheimlichen, um stressige Konversationen zu vermeiden. Besonders Republikaner sind davon betroffen, die für Trump gestimmt haben.

Nicole Hernandez erzählt von ihrer Reise als US-Amerikanerin auf dem Jakobsweg. Immer wieder sei sie in Gesprächen gefragt worden: „Wie heißen Sie? Woher kommen Sie? Haben Sie für Trump gestimmt?“ Anschließend seien oft Kommentare gefallen, die sie als unhöflich empfand.

Alternative Gesprächsthemen bevorzugt

In unangenehmen Momenten raten Experten dazu, im Urlaub einfach das Thema zu wechseln. So könne man einen ruhigen Gesprächston bewahren. Benimmschulen-Gründerin Danielle Kovachevich schlägt beispielsweise den Satz vor: „Politik kann heutzutage ganz schön hitzig sein. Wie wäre es, wenn wir über etwas Leichteres reden?“ Ein Themenwechsel soll also für eine lockere Atmosphäre sorgen.

Trotz politischer Spannungen reisen immer mehr Amerikaner nach Europa – die Buchungszahlen steigen. Laut dem „Summer European Destinations Report“ kamen dieses Jahr bis Mai bereits 7,7 Millionen US-Touristen. Aber umgekehrt sieht es nicht so gut aus: Seit der Amtszeit von Donald Trump sind Reisen Europäer in die USA rückläufig.