Urlaub: Bettensteuer immer krasser – HIER wird bei Touristen besonders heftig abkassiert

Der Sommer ist leider schon wieder vorbei. Seit Samstag (23. September) wurde auch kalendarisch der Herbst eingeläutet. Daher wird es Zeit, dass wir einen Blick vornehmen, wie sich die Preise für einen Urlaub im Vergleich zu den letzten Jahren verändert haben.

Dabei fällt besonders auf, dass Urlauber immer mehr für die sogenannte Bettensteuer blechen müssen. Wir geben euch einen Überblick über die höchsten, aber auch über die niedrigsten Bettensteuern in Tourismus-Ländern.

Urlaub: Hier musst du besonders tief in die Tasche greifen

Urlaubsländer werden immer kreativer, wenn es darum geht, an das Geld der Touristen zu kommen. Beliebte Methoden sind zum Beispiel eine Einreisegebühr oder die Anhebung der Mehrwertsteuer. Mittlerweile ist aber auch die Bettensteuer, die auch als Hotelsteuer oder Citytax bezeichnet wird, auf dem Vormarsch. Aber bei deren Höhe gibt es gewaltige Unterschiede, welche sich je nach Unterkunft, Region und Saison zeigen.

Diese Preise musst du unter anderem in Deutschland für die Bettensteuer zahlen:

+++ Urlaub: Ferienregionen kassieren ab – HIER müssen Touristen richtig blechen +++

Laut „Check 24“ erhebt Griechenland ab 2024 die höchste Bettensteuer mit zehn Euro pro Person und pro Nacht von Gästen in Fünf-Sterne-Hotels. Sieben Euro von Gästen in Vier-Sterne-Hotels, drei Euro in Drei-Sterne-Hotels und für Hotels mit ein bis zwei Sternen werden dann 1,50 Euro pro Nacht und Gast fällig.

Bisher lagen die Preise für die Bettensteuer in Griechenland zwischen 0,50 Euro und vier Euro pro Nacht und Gast. Auf Mallorca sieht das ähnlich aus. In der Hauptsaison müssen Gäste beispielsweise vier Euro pro Nacht für ein Fünf-Sterne-Hotel zahlen. Und Ferienhäuser werden je nach Saison mit 50 Cent bis zwei Euro besteuert.

Urlaub: Weitere Länder im Überblick

In Italien bestimmt jede Gemeinde selbst, ob und wie hoch sie eine Bettensteuer erheben will oder nicht. Einheitlich geregelt ist aber, dass maximal eine Bettensteuer von fünf Euro pro Person und pro Nacht eingezogen werden darf. In der Türkei gilt seit April 2020, dass landesweit zwei Prozent des Übernachtungspreises auf die Hotelrechnung hinzugerechnet werden dürfen.

Weitere Länder im Überblick: Frankreich erhebt maximal vier Euro pro Person und Nacht. Portugal nimmt pro Gast und Nacht zwei Euro. Kroatien nimmt maximal zwei Euro pro Person und Nacht. Und in der Schweiz werden maximal 2,50 Euro pro Person und pro Nacht an Bettensteuer verlangt.

Das könnte dich auch interessieren:

Es gibt aber auch eine Reihe von Ländern in Europa, die gar keine Bettensteuer erheben. Dazu zählen: Dänemark, Island, Luxemburg, Estland, Irland, Moldawien, Finnland, Lettland, Monaco, Georgien, Liechtenstein und Schweden.