Tourismus-Experte wird deutlich: Deutsche Urlauber „kennen Europa relativ wenig“

Was für eine steile These! Gerade zur Sommer- und Urlaubszeit verreisen die Deutschen wieder richtig gern nach Spanien, Italien, Frankreich und Co. Doch offenbar kennen die deutschen Urlauber ihren eigenen Kontinenten nicht so gut, wie man vielleicht denken mag.

Das berichtet nun zumindest Tourismusforscher Prof. Dr. Jürgen Schmude im Interview mit dieser Redaktion. „Ich versuche immer zu argumentieren, wir kennen Europa relativ wenig. Und gerade, wenn ich auch mit den Studierenden spreche, die sind oft über Australien oder Südamerika besser informiert als über Europa“, so der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Tourismuswissenschaft e.V. (DGT).

In zehn Jahren noch nicht alles von Europa gesehen

Doch woran liegt das? Schmude hat darauf eine klare Antwort. „Das hat damit zu tun, dass diese (vermeintliche) Exotik sehr anziehend ist“, erklärt der Experte im Gespräch weiter. Dennoch betont er, dass es auch in Europa so viele „unterschiedliche Destinationen“ gibt.

„Es wäre eigentlich auch nicht schwierig, zehn Jahre in Europa immer wieder woanders hinzufahren und immer wieder was anderes zu sehen“, erzählt Schmude weiter. Auch wenn es eine Zeit lang den Anschein erweckt hat, dass vor allem Van-Reisen durch Europa voll im Trend liegen, zieht es die meisten dann doch eher mit dem Flieger in die Ferne.

Er betont: „Natur und Outdoor spielen eine ganz große Rolle. Davon profitieren auch Segmente wie Campingtourismus, der Wohnmobiltourismus. Das bewegt sich alles auf einem relativ hohen Niveau. Aber trotzdem wird dann auch die Asienreise mit dem Flieger gemacht.“

