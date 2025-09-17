Warnung an Thailand-Urlauber! Giftige Quallen am Strand können zur Gefahr werden

Dem tristen Herbstwetter in Deutschland entfliehen – mit einem Urlaub an den sonnigen Traumständen Thailands. Was für eine Traumvorstellung!

Doch an einigen Küsten ist Vorsicht geboten. Bis Oktober ist in Thailand Regenzeit – und das lockt einige giftige Quallen in die Gewässer, die Urlaubern gefährlich werden könnten.

Warnung an Thailand-Urlauber

Der ADAC warnt in seinem Reiseratgeber besonders vor zwei giftigen Quallenarten. Eine von ihnen trägt den besonders monumentalen Namen „Portugiesische Galeere“, ihre Tentakel können bei Menschen Quaddeln und sehr starke Schmerzen auslösen. Sie ist an ihrer bläulich-violetten Farbe zu erkennen.

Bei der zweiten gefährlichen Art handelt es sich um die Würfelqualle. Hier sollten Strandbesucher besonders vorsichtig sein: Im schlimmsten Fall führt der Kontakt mit einer Würfelqualle zu einem tödlichen Herz-Kreislauf-Versagen!

Warnhinweise an den Stränden sollten also keinesfalls auf die leichte Schulter genommen werden.

So reagierst du bei Kontakt mit Giftquallen

Wer mit einer giftigen Qualle in Kontakt kommt, sollte direkt einen Notarzt verständigen. Eine Behandlung im Krankenhaus ist meist unumgänglich.

Wichtiger Tipp: Essig auf die Hautstellen geben, die mit den Quallententakeln in Berührung gekommen sind. Wenn sich diese an der Haut festsaugen, sorgt der Essig für eine einfache Ablösung.