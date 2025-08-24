Irre Aktion für Thailand-Urlauber: Gratis-Flüge für Hunderttausende Touristen!

Gerade in den Wintermonaten zieht es auch viele deutsche Urlauber in Richtung Sonne. Bei vielen dabei ganz oben auf der Reise-Liste: Thailand. Denn während Deutschland dann in Eiseskälte und Schneematsch versinkt, kann man hier unter Umständen den zweiten Sommerurlaub des Jahres verbringen.

Und jetzt wird der Urlaub in Thailand wohl für viele sogar noch attraktiver. Denn Hunderttausende Touristen könnten jetzt rein gar nichts für ihren Flug zahlen. Was du dafür beachten musst, liest du hier.

Urlaub in Thailand: Irre Gratis-Aktion!

Eines vorneweg: Noch ist die Aktion nicht offiziell genehmigt. Denn laut dem Thai-Ferienportal „Der Farang“ handelt es sich bei der Gratis-Aktion bislang nur um eine Idee, dem schwächelnden Tourismus in Thailand wieder auf die Sprünge zu helfen.

++ Hotels in der Türkei vor einschneidender Änderung? Alle Urlauber wären betroffen ++

Unter dem Titel „Buy International, Free Thailand Domestic Flights“ (zu Deutsch: „Kauf international, bekomm einen freien Inlandsflug in Thailand“) sollten 200.000 Touristen aus dem Ausland die Möglichkeit erhalten, in ihrem Thailand-Urlaub im Herbst, also im Zeitraum von September bis November einen Gratis-Inlandsflug abzustauben und so innerhalb von Thailand gratis weiterreisen.

Kabinett gab noch nicht seinen Segen

Demnach würden sich die sechs thailändischen Airlines Thai Airways, Thai AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air und Thai Vietjet an der Aktion beteiligen. Thailand würde dafür mit 18,4 Millionen Euro in Vorleistung gehen. Man verspreche sich von der Aktion, die dazu dienen soll, wieder mehr Urlauber ins Land zu locken, deutlich höhere Einnahmen durch Hotels, Restaurants, etc.

Thailand gilt hinter den USA als zweitbeliebtestes Fernreiseziel der Deutschen. Doch im Gegensatz zum Vorjahr verzeichnete das Urlaubsland seit Jahresanfang gut sieben Prozent weniger Touristenmassen als noch 2024. Ob die Aktion dem Abwärtstrend entgegensteuern wird, muss sich erst noch zeigen. Vorher muss zunächst aber auch das Kabinett in Bangkok die Gratis-Flüge absegnen.