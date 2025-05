Beliebtes Urlaubsland verhängt Einreiseregel – wer sie nicht befolgt, hat ein großes Problem

Hast du diese Nachricht verpasst? Dann solltest du dich besser sofort informieren, bevor es zu spät ist. Ein beliebtes Urlaubsland hat nämlich die Regeln für die Einreise geändert. Wer nicht Bescheid weiß, dem könnte im schlimmsten Fall sogar die Einreise komplett verwehrt werden.

Schon seit dem 1. Mai ist die Änderung offiziell. Was Urlauber jetzt wissen müssen.

Urlaubsland verlangt digitale Einreiseanmeldung

Seit dem 1. Mai müssen Urlauber, die in Thailand einreisen wollen, eine digitale Ankunftskarte vorlegen. Dies ist jetzt verpflichtend. So soll der Einreiseprozess beschleunigt und die Effizienz gesteigert werden. Wie die thailändische Tourismusbehörde mitteilt, ersetzt die „Thailand Digital Arrival Card“ (TDAC) ab sofort das bisherige Papierformular.

Auch interessant: Urlauber müssen in diesem europäischen Land aufpassen – sogar das Auswärtige Amt warnt

Doch was ändert sich konkret für Urlauber? Vor Antreten der Reise müssen sie das TDAC online ausfüllen und dabei folgende Informationen angeben: Persönliche Daten wie Name, Nationalität und Passnummer, Reisedetails zum Ankunftsdatum, der ersten Unterkunft samt vollständiger Adresse und wie du dorthin kommst sowie einen Gesundheitsnachweis, wenn du vorher in Risikogebieten warst.

+++ Urlaub: Günstig und geheim – diese Sommer-Ziele sind besser als Spanien & Co. +++

Urlaub in Thailand: Das gilt es zu beachten

Der Service ist kostenlos und im Übrigen auch für Kinder verpflichtend. Eltern müssen für sie ebenfalls die TDAC ausfüllen. Dies ersetzt natürlich nicht das Visum, dass für Aufenthalte über 60 Tage beantragt werden muss.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Doch jetzt zum Wichtigsten: Die digitale Karte muss spätestens bis 72 Stunden vor Einreise beantragt werden. Sonst drohen längere Wartezeiten oder schlimmstenfalls sogar die Verweigerung der Einreise. Um ganz sicherzugehen, solltest du die Bestätigungsmail mit dem QR-Code mitbringen, um diese im Fall der Fälle vorzeigen zu können – ausgedruckt oder digital.

Mehr News:

Auch interessant: Ebenfalls in 2025 will die thailändische Regierung zudem eine Einreisegebühr einführen über voraussichtlich acht Euro. Diese soll dann im Anschluss nach Beantragung der TDAC bezahlt werden können, heißt es.