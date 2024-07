Urlaub: HIER verbringen die Super-Reichen ihre Ferien – unser Nachbarland ist auch dabei

Der Sommer ist bereits in vollem Gange und viele Deutsche sind entweder aus dem wohlverdienten Urlaub zurück oder freuen sich auf die bevorstehende Auszeit. Wer nicht gerade in einem warmen Land am Strand liegt, sondern zu Hause im Büro sitzt, wird in den sozialen Netzwerken mit Urlaubsbildern überschüttet. Ob Luxusvilla in Griechenland oder Rundreise durch Asien – Influencer und andere Reiche scheinen sich mit ihren Urlaubsbildern gegenseitig zu überbieten.

Doch wo machen die überdurchschnittlich Wohlhabenden am liebsten Urlaub? Vier Destinationen sind besonders beliebt.

Urlaub: Beliebte Ziele für Menschen mit Vermögen

Wer etwas mehr Geld in der Tasche hat als der Durchschnitt, reist zum Beispiel gerne in eine Region unseres Nachbarlandes. Andermatt in der Schweiz ist als Golf- und Skiort bekannt und liegt im Herzen der Alpen. Bereits 2013 eröffnete hier das Luxushotel „The Chedi“ und hat sich seitdem einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Neben mehreren Restaurants gehört ein Zwei-Sterne-Restaurant von Michelin ebenso zum Repertoire wie ein großzügiges Spa. Das Luxushaus akzeptiert Kryptowährungen als Zahlungsmittel und verfügt über die weltweit größte Auswahl an Zigarren in der Hotellerie. Wer mit Familie und Kindern für eine Woche anreist, muss hier mit hohen Preisen rechnen. Ein Doppelzimmer pro Nacht und Person kostet je nach Saison um die 800 Euro.

+++ Urlaub in Kroatien und Co.: Kriminelle Masche greift um sich – pass bloß auf dein Geld auf +++

Laut „Business Insider“ stehen drei weitere Destinationen hoch im Kurs. Das sind zum einen die Aman Resorts der internationalen Hotelgruppe im Luxusbereich. Besonders beliebt ist das „Amangiri“ in Utah. Wellness und Luxus soweit das Auge reicht. Es liegt in Utah (USA) und hat sogar schon Prominente wie Kylie Jenner und Justin Bieber beherbergt. Wer Ruhe und Entspannung sucht, ist in dieser Wüstenoase genau richtig. Eine Nacht in der Amangiri Suite kostet in diesem Sommer über 8.000 Euro.

Keine Überraschung ist Monaco

Dass Monaco zu den beliebtesten Zielen der Reichen gehört, wird niemanden überraschen. Allein das Steuersystem in Monaco hat schon viele Wohlhabende angezogen, die sich bereits in Monaco niedergelassen haben. Hohe Sicherheitsstandards und Luxusimmobilien tragen dazu bei. Hochwertige Geschäfte, ein Jachthafen und luxuriöse Boutiquen gehören ebenfalls dazu. Außerhalb des Tourismus soll Monaco der teuerste Ort der Welt sein, um zu mieten. Aber auch wer hier Urlaub machen will, muss tief in die Tasche greifen.

Das könnte dich auch intererssieren:

Und die ganz Reichen unter uns, die legen sich nicht auf ein Land fest. Eine der vier beliebtesten Urlaubsarten ist ganz einfach: auf einer Jacht. Eine Nobeljacht zu chartern, das ist der Inbegriff von Luxus. Bei rund 20.000 Euro pro Woche geht es los, nach oben sind preislich keine Grenzen gesetzt.