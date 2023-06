Das Fastfood-Restaurant McDonald’s verbinden die meisten wohl mit schnellem, fettigem Essen. Wer beispielsweise auf langen Autofahrten Hunger bekommt, kann von der Autobahn runterfahren und auf das „goldene M“ treffen.

Die meisten McDonald’s-Restaurants allerdings sind nichts Außergewöhnliches, befinden sich auf Raststätten, an Bahnhöfen oder in Innenstädten. Aber Ausnahmen bestätigen bekannterweise die Regel: Einige von ihnen befinden sich auch an ganz außergewöhnlichen Orten. Zum Beispiel direkt am Strand in Urlaubsorten wie Teneriffa.

Urlaub: Auf die Aussicht kommt es an

Fastfood-Liebhaber sind begeistert von dem „atemberaubendsten“ McDonald’s der Welt – denn dieser liegt direkt am Strand und bietet die „beste Aussicht“. Diese Filiale befindet sich laut „The Sun“ im Herzen eines beliebten Ferienortes auf Teneriffa. In Costa Adeje an der Playa de Torviscas im Süden der Insel schwärmen Urlauber von einer McDonald’s-Filiale mit der „besten Aussicht“.

Die Inneneinrichtung ist eher schlicht, mit einem kleinen Tresen, an dem die Kunden ihre Bestellungen aufgeben können. Draußen stehen ein paar Plastiktische und -stühle, die alle unter einem großen Sonnenschutz stehen. Aber es ist nicht das Innere, das die Besucher in dieses Restaurant lockt, sondern der Ausblick.

Urlauber sind sich einig: „Tolle Lage“

Denn das Restaurant liegt direkt an einer Promenade und bietet einen Blick auf den Sandstrand und das wunderschöne blaue Wasser. Auf TripAdvisor kann der McDonald’s eine Gesamtbewertung von 3/5 vorweisen.

Viele der Bewertungen erwähnen auch die Strandkulisse. Ein Gast schrieb: „Tolle Lage direkt am Strand mit wunderschönem Ausblick.“ Ein anderer meinte: „Die Lage dieses McDonald’s ist etwas Besonderes, da es direkt am Meer liegt und den Strand überblickt. Wir halten hier immer an, um zu sitzen und Leute zu beobachten.“ Ein weiterer Gast fügte hinzu: „Hier hat man einen atemberaubenden Blick auf die Strandpromenade.“

Urlaub: McDonald’s am Strand kein Einzelfall

Die Liebe zum Burgerladen direkt am Strand geht auch auf TikTok viral. Eine Nutzerin veröffentlichte Anfang des Jahres ein Video über ihren Besuch im McDonald’s am Meer. Dort probierte sie einen Eggs-Benedict-Burger mit Buffalo-Sauce.“ Auch wenn es uns nicht satt gemacht hat, war es das wert, denn schaut euch diese Aussicht an“, betonte sie.

In dem Video zeigt sie den Zuschauern den Sandstrand und das blaue Wasser, das nur wenige Schritte vom Restaurant entfernt ist. Zustimmung für ihre Meinung findet sich haufenweise in den Kommentaren unter dem Video.

Auch interessant:

McDonald’s-Restaurants mit Strandblick sind laut „The Sun“ ein wiederkehrendes Merkmal im spanischen Urlaubsort. Entlang der Küste der Insel gibt es vier weitere McDonald’s mit Blick auf den Strand, darunter einen in Fuente Playa de Las Vistas, der nur zehn Autominuten entfernt ist. Darüber hinaus gibt es ein weiteres McDonald’s mit Strandblick an der Playa de San Telmo an der Nordspitze der Insel.