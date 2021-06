Sylt ist eines der beliebtesten Reiseziele in Deutschland. Wir haben fünf überraschende Fakten zur Insel gesammelt.

Urlaub an der Nordsee: Frau findet Flaschenpost – der Inhalt macht traurig

Sylt. Bei Strandspaziergängen im Urlaub an der Nordsee kann man immer wieder spannende Entdeckungen machen.

Einer Frau auf Sylt ist während eines Spaziergangs am Nordsee-Strand ein ganz besonderes Objekt aufgefallen, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

Urlaub an der Nordsee: Frau findet Flaschenpost am Sylter Strand

Am Ellenbogen, dem nördlichsten Teil der Insel Sylt, fand die Frau tatsächlich eine alte Flaschenpost im Sand, in der gleich mehrere Briefe verstaut worden waren! Sie schoss sofort Fotos von ihrer ungewöhnlichen Entdeckung und teilte die Bilder auf Facebook.

Einer Frau auf Sylt hat am Nordsee-Strand ein ganz besonderes Objekt gefunden: Eine Flaschenpost. (Symbolbild) Foto: picture alliance / imageBROKER / Markus Lange

Das ist Sylt:

Sylt ist die größte nordfriesische Insel und liegt in der Nordsee

Nach Rügen, Usedom und Fehmarn ist Sylt die viertgrößte Insel Deutschlands

Die Insel Sylt ist vor allem für ihre Kurorte Westerland, Kampen, Wenningstedt und den ca. 40 Kilometer langen Sandstrand im Westen bekannt

Zahlreiche Gebiete auf und um Sylt sind als Schutzgebiete ausgewiesen. Auf der Insel gibt es allein zehn Naturschutzgebiete

Im Sommer befinden sich täglich rund 150.000 Menschen auf der Insel

Zum Vergleich: Lediglich rund 18.000 Menschen leben auf Sylt

„Wir haben heute am Ellenbogen diese Flaschenpost gefunden. Inhalt sehr viele Briefe“, heißt es unter dem Facebook-Beitrag. Doch der Inhalt der Briefe stimmte die Frau eher traurig.

