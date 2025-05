Urlaub: Vorsicht Falle! Diese Reiseziele könntest du bitter bereuen

Urlaub ist für viele eine Zeit der Erholung, doch nicht jedes Reiseziel erfüllt diesen Wunsch. Manche Städte beeindrucken zwar mit ihrer Schönheit und kulturellen Vielfalt, treiben den Stresspegel jedoch in die Höhe. Menschenmassen, Hektik und überfüllte Sehenswürdigkeiten können einen Urlaub schnell zur Geduldsprobe machen.

Ein neues Ranking hat untersucht, welche Städte weltweit als besonders stressig gelten. Wer sich nach Ruhe sehnt, sollte diese Reiseziele vielleicht meiden. Zum Glück gibt es auch zahlreiche Alternativen, die für einen entspannten Urlaub sorgen können.

Stressige Städte für deinen nächsten Urlaub

Das Reiseportal „Radical Storage“ hat über 97.400 Bewertungen analysiert, um die stressigsten Urlaubsorte der Welt zu ermitteln. Die ersten drei Plätze im Ranking belegen japanische Städte: Tokio, Osaka und Kyoto. Tokio beeindruckt mit einer Kombination aus Tradition und Moderne, ist aber auch extrem hektisch. Mit über 14 Millionen Einwohnern und unzähligen Touristenattraktionen sind Menschenmassen hier kaum vermeidbar. Zum Vergleich: Berlin hat eine größere Fläche, aber nur etwa ein Viertel der Einwohnerzahl.

Auch das vergleichsweise kleine Kyoto wird als stressig empfunden, weil die Touristen-Hotspots häufig überlaufen sind. Auf Platz vier folgt London, das ebenfalls viele Urlauber anzieht. Wer schon mal durch die belebte Oxford Street geschlendert ist, weiß, wie voll es dort werden kann. Der fünfte Platz geht an Shanghai, eine asiatische Metropole mit 24 Millionen Einwohnern. Darüber hinaus gehören Städte wie Peking, Phuket, New York, Prag und Paris zu den Top Ten der stressigsten Urlaubsziele.

Stress vermeiden: Entspannter Urlaub leicht gemacht

Nicht jede Metropole sorgt im Urlaub für Stress. Neben den stressigsten Städten listet das Ranking auch angenehmere Reiseziele. Tallinn in Estland führt die Liste der entspannten Städte an. Weitere Optionen für einen entspannten Urlaub sind Vilnius in Litauen, Thessaloniki in Griechenland oder Stockholm in Schweden. Auch Sapporo in Japan zeigt, dass nicht alle japanischen Städte überfüllt sind.

Einige chinesische Städte wie Zhuhai und Guilin gelten ebenfalls als deutlich entspannter. Ein ruhiges Urlaubsziel zu wählen, hilft, um die Auszeit wirklich genießen zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.