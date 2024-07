Urlaub in Spanien, Türkei und Co. in Gefahr – schuld ist dieser Pass-Wahnsinn

Wer innerhalb der EU zum Beispiel in die Türkei oder nach Spanien verreist, hat das Glück, „nur“ seinen Ausweis oder Reisepass mitnehmen zu müssen. Ein Visum ist nicht vonnöten. Doch solltest du dir rechtzeitig vor deinem Urlaub darüber Gedanken machen, ob deine Reisedokumente bis dahin noch gültig sind.

Denn gerade jetzt zum Beginn der Sommerferien in NRW und anderen deutschen Bundesländern könnte es da knapp werden. Denn wer jetzt noch kurz vor dem Urlaub in Spanien, Türkei und Co. noch einen Pass beantragen will, könnte in die Röhre blicken.

Urlaub in Spanien, Türkei & Co: Hohe Wartezeit bei Reisepässen

Aktuell sind die Wartezeiten in den Pass- und Ausweisstellen bundesweit extrem lang. Es kann bis zu zwei Monate dauern, bis das bereits beantragte und bezahlte Dokument fertig ist. Grund dafür sind momentane Lieferengpässe.

Gewöhnlich würde die Lieferung lediglich zwei Wochen in Anspruch nehmen, so der Geschäftsführer der Bundesdruckerei, Helmut Dedy, gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Das Lieferproblem liegt in der Bundesdruckerei, die berechtigte Kritik der Antragsteller bekommen aber die städtischen Mitarbeiter ab“, muss er dazu sagen.

Urlaub in Spanien, Türkei & Co: Reisende müssen vorplanen

Viele Reisende würden jetzt aus Angst auch noch schnell einen zweiten Reisepass per Express-Lieferung nachbestellen und müssten so gleich doppelt (170 Euro) zahlen. „Das ist kaum vermittelbar und schon gar nicht bürgerfreundlich“, beschwert sich Dedy und fordert das Bundesinnenministerium auf, die Kosten für den Erstantrag den Betroffenen zu erstatten und den Auftrag zu stornieren.

Wer noch genug Zeit vor dem Urlaub hat, sollte also mindestens mit zwei Monaten im Voraus einen Antrag stellen, damit es nicht zu knapp wird. Oft braucht es auch nicht zwingend einen Reisepass, in viele Länder kann auch rein per Personalausweis gereist werden. Hier geht die Ausstellung aktuell auch deutlich schneller vonstatten. Und wenn doch ein Reisepass notwendig ist, könnte es sich lohnen, diesen gleich per Express zu bestellen, um nicht das oben genannte Problem zu bekommen.