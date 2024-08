Urlaub in Spanien plötzlich out – warum Touristen dem Land den Rücken kehren

Für Millionen Deutsche ist der Urlaub in Spanien ein Ritual, das Jahr für Jahr fest im Kalender verankert ist. Doch damit könnte schon bald Schluss sein.

Immer mehr Touristen kehren dem Land im Süden Europas den Rücken. Wer einst seinen Urlaub in Spanien verbrachte, reist mittlerweile in eine ganz andere Region – aus gutem Grund. Aber der Reihe nach.

Urlaub in Spanien nicht mehr so beliebt wie früher

Nicht nur Spanien steht bei deutschen Urlaubern hoch im Kurs. Auch die Türkei, Griechenland oder Italien zählten über Jahrzehnte zu den beliebtesten Reisezielen deutscher Touristen. Doch seit Kurzem geht der Trend bei deutschen Reisenden in eine völlig andere Richtung.

Länder wie Spanien sind bei deutschen Touristen plötzlich out. Vor allem im Sommer zieht es immer mehr Deutsche in skandinavische Länder. Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland werden immer beliebter. Und wenn man einer Studie der EU glauben darf, wird dieser Trend sich in Zukunft verstärkt fortsetzen.

Klimawandel wirkt sich auf Touristenströme aus

Der Grund: die klimatischen Veränderungen. In 269 Regionen in Europa hat die EU-Kommission sich genau angeschaut, welche Auswirkungen der Klimawandel auf die Anzahl der jährlichen Urlauber hat. Und siehe da: Südliche Regionen müssen große Verluste an Touristen hinnehmen, während immer mehr Menschen in den Norden reisen.

Besonders dramatisch zeigt sich diese Entwicklung anhand der schlimmen Waldbrände, die jedes Jahr in Spanien und anderen südlichen Ländern toben. Speziell Griechenland hat es in diesem Sommer mal wieder böse erwischt (hier alle Einzelheiten).

Doch das heißt noch lange nicht, dass der Urlaub in Spanien, Griechenland und Co. für deutsche Reisende endgültig vom Tisch ist. Auch in diesem Jahr zieht es Millionen Deutsche in die Hitze.

Urlaub in Spanien und Co. nach wie vor verlockend

Die Schönwetter-Garantie der südlichen Länder ist nach wie vor zu verlockend. Außerdem sind die Preise für Lebensmittel, Gastronomie und Co. im Süden Europas erheblich niedriger als in Skandinavien.

Und dennoch: Ein Trend ist klar erkennbar. Und so heißt es in den kommenden Jahren wohl für immer mehr deutsche Touristen: Fjord statt Mittelmeer.