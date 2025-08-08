Fiese Tier-Plage befällt Urlaubsorte in Spanien! Nicht mal Inseln sind vor ihr sicher

Dein nächster Spanien-Urlaub steht kurz bevor? Dann kannst du dich auf eine eklige Tier-Plage gefasst machen! Die Amerikanische Großschabe (Periplaneta americana) gehört zu den am weitesten verbreiteten Schädlingen in den Städten Spaniens und vermehrt sich immer weiter. Besonders häufig findet man sie in Küstenregionen sowie auf den Balearen und Kanarischen Inseln, wie eine Analyse von Anticimex ergab.

Es kann also gut sein, dass du ihr während deines Urlaubs in Spanien begegnest. Du erkennst sie an folgenden Merkmalen: Sie ist etwa 4 bis 5 Zentimeter lang und hat eine rötlich-braune Farbe mit helleren Markierungen am Brustbereich. Du solltest allerdings aufpassen, denn die Amerikanische Großschabe kann gefährlich werden.

Urlauber aufgepasst! Schaben breiten sich aus

Sie lebt oft in stark verschmutzten Bereichen wie Abwasserkanälen, wo sie mit zahlreichen Krankheitserregern in Kontakt kommt. Die Amerikanische Großschabe kann dadurch Bakterien, Viren, Parasiten und andere gesundheitsschädliche Keime aufnehmen und in Wohnungen oder Lebensmittelbereiche einschleppen.

Das stellt ein Risiko für die Gesundheit dar, da diese Erreger Krankheiten auslösen können. Wegen dieser Gefahr empfehlen Fachleute eine genauere Überwachung und Bekämpfung der Schabenpopulationen. Doch was solltest du tun, wenn du in deiner Unterkunft im Urlaub eine Amerikanische Großschabe entdeckst?

Das sollten Touris wissen

Wenn du im Urlaub eine Amerikanische Großschabe in deiner Unterkunft entdeckst, solltest du zunächst ruhig bleiben. Melde den Vorfall umgehend der Rezeption oder dem Vermieter, damit er das Problem beheben kann.

Achte außerdem darauf, keine offenen Lebensmittel oder Essensreste herumliegen zu lassen, da diese die Schaben anziehen. Verschließe zudem Müllbehälter gut und halte Taschen sowie Koffer möglichst geschlossen. So verhinderst du, dass die Tiere sich darin verstecken oder mitreisen. Wenn das Problem nicht ernst genommen oder behoben wird, solltest du auf einen Zimmer- oder Unterkunftswechsel bestehen.