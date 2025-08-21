Spanien-Urlauber macht im Meer unglaubliche Entdeckung – jetzt hat er nur eine Bitte

Die Trendregion Spanien zieht auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Touristen aus Deutschland an. Einer von ihnen ist Randy Hümmer, der zwei Wochen lang auf Teneriffa die Seele baumeln lässt.

Dabei stand bislang natürlich auch schon der ein oder andere Strand-Tag auf dem Urlaubsplan. Bei seinem Tauchgang wollte der Spanien-Tourist dieser Tage die Unterwasserwelt im Atlantischen Ozean erkunden. Zwischen den Felsspalten machte er dann aber eine Entdeckung, mit der er nicht gerechnet hatte.

Spanien-Urlauber hat nach Tauchgang eine Bitte

Der Mann aus der Nähe von Nürnberg verbringt derzeit seinen Spanien-Urlaub in Puerto de la Cruz auf der Insel Teneriffa. Bei über 20 Grad durfte dabei natürlich auch die ein oder andere Abkühlung im Meer nicht fehlen.

Wie Randy gegenüber dieser Redaktion angibt, tauchte er bei Los Gigantes im Atlantischen Ozean ab, als er plötzlich etwas zwischen den Felsspalten wahrnahm: einen silbernen Ring. Wenig später meldete er sich mit einer Bitte im Netz in einer Facebook-Gruppe für deutsche Teneriffa-Urlauber.

Deutscher Spanien-Urlauber findet Ring im Meer. Foto: Randy Hümmer Jetzt sucht er seine Besitzerin beziehungsweise seinen Besitzer. Foto: Randy Hümmer

Entdeckung wird mit nach Deutschland reisen

Hinter dem Fund vermutet der Teneriffa-Urlauber eine Frau, denn auf der Innenseite des mit drei Steinchen versehenen Rings sind der Name „Kevin“ sowie „Kiss me“ eingraviert. „Bei los Gigantes im Meer gefunden, vielleicht ist die Besitzerin hier drin, wenn sie mir das richtige Datum nennt, schicke ich ihn zu“, startete er am Montagabend (18. August) während seines Urlaubs einen Aufruf bei Facebook (hier geht’s zum Beitrag >>>).

Bislang wurde sie noch nicht gefunden, wie der Bayer gegenüber dieser Redaktion offenbart. Doch Randy hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben: „Ich werde ihn, da ich vermute, dass es sich um eine Deutsche handelt, mit nach Deutschland nehmen und hoffe, die Besitzerin noch zu finden.“

Auf Facebook sorgt sein Fund schon jetzt für wilde Spekulationen. „Vielleicht hat den Ring ja auch ein Sven oder Rüdiger verloren. Wäre ja möglich“, kommentiert etwa eine Spanien-Urlauberin. „Vielleicht hatte die Dame keine Lust mehr auf Kevin?!“, spekuliert die nächste. Manch einer teilt sogar das Schicksal der gesuchten Ring-Besitzerin beziehungsweise des -Besitzers: „Der von meinem Mann schwimmt in El Puertito, aber unfreiwillig. Er hat jetzt einen Neuen.“ Bleibt zu hoffen, dass wenigstens diese Geschichte noch ihr Happy End findet.