Spanien-Urlauber im Chaos! Streik legt Flughäfen ausgerechnet HIER lahm

Sommer, Sonne, Stress am Flughafen? Für viele, die ihren Urlaub in Spanien starten wollen, könnte der Trip chaotisch beginnen. Grund dafür sind Streiks des Bodenpersonals, die an zahlreichen spanischen Flughäfen ab diesem Wochenende für Verspätungen, Flugausfälle und lange Warteschlangen sorgen. Besonders beliebte Ziele wie Mallorca oder Málaga sind betroffen.

Obwohl Fluggesellschaften wie Ryanair Gegenmaßnahmen angekündigt haben, bleibt die Lage angespannt. Urlauber in Spanien sollten sich auf Probleme bei der Gepäckabfertigung und Verzögerungen einstellen. Was genau der Streik bedeutet und wie du dich vorbereiten kannst, liest du im Folgenden.

Urlaub Spanien: Streik trifft Touristen ins Herz

An 27 Flughäfen in Spanien haben Bodenarbeiter von Azul Handling und Menzies die Arbeit niedergelegt, wie „Bild“ berichtet. Betroffen sind beliebte Ziele wie Alicante, Ibiza, Mallorca und Málaga. Azul will sogar bis Jahresende streiken, während Menzies vorerst an zwei Wochenenden Protest plant.

Die Gewerkschaften werfen den Bodendienstleistern mangelhafte Arbeitsbedingungen vor. „Ryanair rechnet aufgrund dieser Streiks bei externen Abfertigungsfirmen in Spanien nicht mit Beeinträchtigungen des Flugbetriebs“, versichert eine Ryanair-Sprecherin. Doch Urlauber sollten auf Verzögerungen vorbereitet sein.

So werden Spanien-Urlauber beeinträchtigt

Wenn das Bodenpersonal streikt, läuft an den Flughäfen wenig. Flugzeuge bleiben stehen, Busse zum Terminal fehlen, und Koffer stapeln sich. Auch Starts und Landungen können betroffen sein – ohne Bodencrew geht nichts.

Die Airlines setzen vermehrt auf automatisierte Prozesse und externe Dienstleister, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Reisende sollten sich dennoch informieren, ob Flugzeiten oder Gates kurzfristig geändert wurden. Auch der Online-Check-in hilft, Stau am Schalter zu vermeiden.

Spanien-Urlaub: Rechte bei Verspätungen und Ausfällen

Kommt der Flug mehr als drei Stunden verspätet an, können Spanien-Urlauber bis zu 600 Euro Entschädigung einfordern. Streiks von Airline-Personal zählen nicht als höhere Gewalt, externe Streiks hingegen schon. Ab zwei Stunden Verspätung müssen Passagiere versorgt werden – mit Snacks, Getränken oder Hotelübernachtungen inklusive Transfer.

Bei Flugausfällen haben Reisende Anspruch auf Ticketerstattung oder Ersatzflüge. Wer spät informiert wurde, kann zusätzlich Geld zurückfordern. Trotz der Unannehmlichkeiten bleibt eines festzuhalten: Gute Vorbereitung ist der Schlüssel, um im Spanien-Urlaub möglichst entspannt zu fliegen.

