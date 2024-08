Urlaub in Spanien: Touristen-Krieg eskaliert – Urlauber drehen völlig durch

Wer im Sommer seinen Urlaub in Spanien verbringt, möchte vor allem eines: In Ruhe entspannen. Die Tage in der Sonne sollen einen erholsamen Ausgleich zum stressigen Alltag bieten.

Doch was regelmäßig in einem Hotel in Salou (etwa 100 Kilometer unterhalb von Barcelona) passiert, hat mit einem entspannten Spanien-Urlaub herzlich wenig zu tun. Ein Hotelgast filmte dort Szenen, die ihn sprachlos zurückließen.

Spanien-Urlaub: Kampf unter Touristen

„Idioten“ – mit diesem lakonischen Kommentar beginnt das Video (weiter unter zu sehen), das der Hotelgast offenbar von seinem Balkon aus aufnahm. Es zeigt den Pool und die Sonnenliegen drumherum.

Wie mit einem Startschuss strömen plötzlich dutzende Hotelgäste aufs Pool-Areal, um sich am frühen Morgen die begehrtesten Sonnenliegen zu sichern. Dabei sprinten die Urlauber über den Außenbereich des Hotels und kämpfen um die besten Plätze.

Es bricht ein regelrechter Krieg unter den Touristen aus, die völlig durchdrehen. Wer eine Liege als erstes erreicht, platziert stolz seine Handtücher darauf.

Inhalt von YouTube anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Urlaub in Italien: Sonnenliegen werden zum Luxusgut

Während die Menschen sich beim Urlaub in Spanien um die Sonnenliegen prügeln, müssen sie beim Urlaub in Italien für eine Liege am Strand aktuell unfassbar tief in die Tasche greifen. Wer an einigen italienischen Strandorten eine Liege bucht, kann am Tag bis zu 70 Euro blechen (hier alle Infos).

Urlaub in Griechenland: Wirbel um Strandliegen

Und auch beim Urlaub in Griechenland gibt es in diesem Sommer großen Wirbel um die Sonnenliegen. Denn laut eines Gesetzes muss ein großer Teil eines jeden Strandes frei von Liegen sein. Doch daran hält sich längst nicht jeder. Und das kann ganz schön teuer werden (hier alle Einzelheiten).