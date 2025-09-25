Paar erlebt Horror-Überfall beim Urlaub in Spanien – hier lauerte die Gefahr

Ein Urlaub in Spanien sollte eigentlich mit Erholung verbunden sein. Doch ein Paar aus Deutschland erlebte jetzt den puren Horror! Es wurde bei einer Pause an der Raststätte überfallen.

Und das ist anscheinend kein Einzelfall. Auch das Auswärtige Amt warnt und erklärt, dass immer mehr Urlauber von Überfällen an spanischen Autobahnen berichten, insbesondere auf der A7 (wir berichteten).

Paar will Urlaub in Spanien machen – und erlebt Horror-Überfall an Raststätte

Für den Urlaub in Spanien wählen die meisten Touristen wohl am ehesten den Flieger, doch auch die Anreise per Auto ist beliebt. Je nach Wohn- und Urlaubsort muss man aber rund 1.500 bis 2.500 Kilometer überwinden. Und das dauert viele Stunden. Besonders wichtig dabei sind die Pausen. Denn nur wer ausgeruht ist, kann das Fahrzeug sicher an seinen Zielort steuern. Ein Paar aus Deutschland wollte genau dies tun und hielt nach 14 Stunden Fahrtzeit an einer Raststätte bei Castellon nahe Valencia.

Doch das kurze Nickerchen sollte sich zu einem echten Albtraum entwickeln. Alfred Mager und seine Partnerin wurde mitten im Schlaf in ihrem eigenen Auto überfallen. Und das obwohl sie mit ihrem Pkw auf einem beleuchteten Parkplatz standen, direkt gegenüber der Lkw-Plätze und mit Sichtkontakt zur Tankstelle.

Der Urlauber erzählt gegenüber unserer Redaktion: „Ich war gerade eingenickt, da nahm ich im Halbschlaf einen lauten Bums wahr und meine Partnerin brüllte auch gleich. Erst mit dem weiten Bums bin ich aufgewacht, da lehnte schon eine dunkle Gestalt durchs Beifahrerfenster und versuchte meiner Partnerin die Handtasche zwischen ihren Beinen raus zu ziehen. Erst als ich ihm einen satten Schlag auf die Nase brummte, hat er losgelassen, sich kurz geschüttelt, wollte dann aber nochmal reinfassen, dann bin ich ausgestiegen, hab unseren Hund hinten losgemacht und bin dieser Gestalt nachgelaufen, da hat aber bereits ein Pkw gewartet und ihn aufgenommen.“

Tipp von der Polizei

Doch auch wenn die Diebe letztendlich leer ausgegangen sind und die Verletzungen sich auf kleine Schürfwunden aufgrund der eingeschlagenen Scheibe beschränkten, saß der Schock bei den Urlaubern tief. Und auch die Polizei soll laut eigenen Aussagen nicht besonders hilfreich gewesen sein. Die „Guardia Civil“ soll trotz Anruf nicht erschienen sein.

Da es sich bei dem Fahrzeug aber um einen Dienstwagen handelte, musste das Paar selbst aktiv werden und eine Dienststelle aufsuchen, um einen Unfallbericht abzuholen. Hier gab man ihnen zusätzlich noch den Tipp, bei einer Pause auf dem Weg in den Urlaub in Spanien besser von der Autobahn abzufahren und im nächstgelegenen Ort die Rast zu halten.