Spanien-Reise wegen Streik in Gefahr? Mallorca-Urlauber aufgepasst

Kaum ein Ort auf Mallorca ist so sehr Schauplatz des Tourismus auf der Insel wie der Flughafen von Palma de Mallorca, wie DER WESTEN auf Mallorca immer wieder selbst erfährt. Täglich landen hier hunderte Flieger voll von Passagieren, die sich in ihrem Urlaub auf Mallorca, eine schöne Zeit machen wollen. Und auch die beliebten spanischen Flughäfen Barcelona und Valencia können hiervon ein Lied singen.

Wer hier zum Urlaub machen hinkommt, muss irgendwann auch wieder nach Hause fliegen. Doch das dürfte für viele Menschen nun zu einem Problem werden. Denn mitten in der Urlaubssaison hat die beliebte Fluglinie Ryanair einen Mega-Streik in weiten Teilen Spaniens angekündigt. Unsere Reporterin auf Mallorca hat sich einen Eindruck vor Ort verschafft und dabei eine Überraschung erlebt.

Spanien-Urlauber aufgepasst! Hier wird gestreikt

In einigen Teilen Deutschlands sind noch Sommerferien – das bedeutet weiterhin: Urlaubs-Hochsaison für viele Menschen hierzulande. Doch wer derzeit seinen Urlaub in Spanien verbringt, dürfte Schwierigkeiten bei der Abreise bekommen, wenn er denn einen Rückflug mit Ryanair geplant hat.

Seit dem 15. August sind jeden Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag Streiks des Bodenpersonals von Ryanair geplant – bis zum 31. Dezember. Das melden mehrere spanische Medien sowie der deutsche ADAC. Betroffen sind zahlreiche Flughäfen, an denen für viele tausende Menschen ihr Urlaub in Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Teneriffa, Ibiza, Valencia und Palma de Mallorca beginnt und wieder endet. In jeweils drei Zeitfenstern am Tag wollen die betroffenen Mitarbeiter von Ryanair ihre Arbeit immer wieder niederlegen:

Frühschicht: 5 bis 9 Uhr

5 bis 9 Uhr Mittagsschicht: 12 bis 15 Uhr

12 bis 15 Uhr Abendschicht: 21 bis 23.59 Uhr

So ist die Lage am Flughafen von Palma de Mallorca

Das Wochenende vom 29. bis zum 31. August ist hierbei besonders kritisch. Schließlich gehen viele Urlauber im September wieder zurück an die Arbeit. Die Hochsaison auf der Insel neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Wie also ist die Lage am Flughafen von Palma de Mallorca an diesem Freitag, den 29. August?

Am Flughafen Palma de Mallorca geht bei Ryanair alles seinen gewohnten Gang. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

Die Antwort: Alles wie immer! An den Check-In-Schaltern von Ryanair herrscht reges Treiben. Leute packen ihre Koffer noch schnell um, andere geben sie schon ab. Von einem Streik ist nichts zu sehen. Und das wird es wohl auch nicht. Denn wie eine Mitarbeiterin von Ryanair gegenüber DER WESTEN erzählt, hätte man sich auf der Insel diesem Streik nicht angeschlossen.

Wer für seinen Urlaub in Spanien die Destination Mallorca gewählt hat, hat Glück! Mit einem Streik wird ihr Urlaub hier voraussichtlich nicht enden. Fotos aus Madrid zeigen ein anderes Bild. Jedoch waren auch hier die Auswirkungen auf die Reisenden bislang gering.