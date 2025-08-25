Liegenpreise explodieren in Spanien! Hier müssen Urlauber 1.200 Euro zahlen

Luxus oder Abzocke? Die Preise für Sonnenliegen an Europas Stränden steigen drastisch. Besonders in Spanien sorgt das für Diskussionen – und überraschende Konsequenzen für Strandurlauber.

Was steckt hinter diesem Trend?

Spanien: Luxuspreise und ihre Folgen

Die Preise für Sonnenliegen steigen rasant, vor allem in Spanien. Den Höchstpreis verlangt der luxuriöse Club La Cabane an der Costa del Sol. Ein Liegestuhl mit Meerblick kostet dort bis zu 1.200 Euro – inklusive 200-Euro-Champagnergutschein. Auch an anderen beliebten Stränden Europas sind die Preise laut „Focus.de“ enorm angestiegen.

In Amalfi zahlen Gäste für das „Perfect Beach Day“-Paket rund 600 Euro. Inbegriffen sind zwei Liegen, ein Sonnenschirm und ein Zwei-Gänge-Menü. Selbst das vergleichsweise günstige Kroatien fordert bis zu 80 Euro für eine Sonnenliege. Dagegen sind normale Strände in Spanien mit rund 60 Euro fast noch moderat bepreist.

Spanien: Rückkehr zur Handtuchkultur

In Spanien gehen die hohen Preise nicht spurlos an der Liegenvermietung vorbei. Auf Mallorca brachen die Einnahmen durch Liegenreservierungen im Juli um 20 Prozent ein. Bis 2026 wird das Angebot in Spanien reduziert, besonders am Playa de Palma, wo Liegen und Schirme deutlich reduziert werden.

Am Playa de Palma in Spanien kehren viele Gäste zur Handtuchliege zurück. Von den ursprünglich 6.000 Liegen bleibt künftig nur ein Bruchteil. Die Nachfrage sinkt, da immer mehr Urlauber den hohen Preisen ausweichen. Trotz der Preisgestaltung sind Strände weiterhin ein zentraler Punkt des Tourismus in Spanien.

