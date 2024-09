Weder Spanien noch Italien: Beliebtestes Urlaubsland der Welt ist ganz nah!

Urlaub – bei diesem Wort denken viele an Meer, Strand, Hängematte. Für die Mehrheit scheint das aber nicht zur perfekten Auszeit zu gehören. Denn das beliebteste Urlaubsland der Welt hat gar keine Küste.

Nicht Spanien, nicht Italien, weder Türkei noch Frankreich oder USA – in einer neuen Statistik ist die Nummer 1 unter den Reisezielen ein Nachbarland Deutschlands, das du dort vielleicht nicht erwartet hättest.

Nicht Spanien oder Italien: Das ist das beliebteste Urlaubsland

Wenig überraschend: Nimmt man die absoluten Urlauberzahlen, ist Frankreich der größte Touristenmagnet der Welt. Paris, Cote d’Azur & Co lockten laut dem „UN Tourism Barometer“ in 2023 rund 100 Millionen Menschen an. Schaut man jedoch auf die Touristenrate, schießt ein anderes Land an die Spitze.

Dann nämlich sind unsere alpenländischen Nachbarn einsame Spitze. Österreich erreichte 2023 bei der Zahl der Touristen pro Einwohner einen astronomischen Wert, den kein anderes Land auf der Welt erreichen konnte. 30,9 Millionen Besucher bei 9,2 Millionen Einwohnern – das macht einen Wert von 3,4 Touristen pro Kopf. Ein Wert, den nur Griechenland und die Vereinigten Arabischen Emirate ansatzweise erreichen (3,1). Spanien (1,8), Frankreich (1,5), Italien (1,0) und Deutschland (0,4) können da nur staunen.

Österreich lockt 3,4 Touristen pro Einwohner an

Wiener Prater, Festung Hohensalzburg und Schloss Schönbrunn – natürlich aber auch das Wandern und Skifahren in den Alpen locken Menschen aus Allerherrenländer nach „Austria“. Die beliebteste Destination in Österreich ist dabei in jeder Jahreszeit Wien.

„Wir Österreicher dürfen selbst ruhig stolzer auf unseren Facettenreichtum und unsere Attraktivität als Urlaubsland sein“, reagiert Tanja Gruber, Sprecherin der österreichischen Tourismusorganisation, und spricht von falscher Bescheidenheit.

Der Garant für den Sieg in dieser Statistik: Die Deutschen. Allein 57 Millionen Übernachtungen in 2023 in Österreich gingen auf „uns“.