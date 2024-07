Urlaub in Spanien und Griechenland: Diese Regionen sollten Touristen unbedingt meiden

Fast jeder, der regelmäßigen Urlaub in Spanien und Griechenland macht, hat diese Situation schon einmal erlebt. Der Urlaub sollte eigentlich entspannend sein, aber der Strand ist komplett überfüllt. Man liegt Handtuch an Handtuch und der Strand ist voller Touristen. Entspannung fühlt sich anders an.

Manche Strände sind besonders von dem Massentourismus betroffen. Wer einen Urlaub in Spanien und Griechenland plant, sollte dies besonders beachten. Vor allem in der Hochsaison sollte man vielleicht lieber woanders Urlaub machen. Ansonsten kann die ersehnte Reise sich plötzlich anders entwickeln als geplant.

Urlaub in Spanien und Griechenland: Überfüllte Strände in der Hochsaison

Bei dem vollsten Strand in Europa handelt es sich um den Playa de Poniente in Spanien. Kein Wunder, denn Urlaub in Spanien und Griechenland ist besonders beliebt. Der Strand verzeichnet jährlich 555.000 Besucher. Besonders in der Hochsaison sollte man sich lieber ein anderes Reiseziel aussuchen.

+++ Urlaub auf Mallorca: Besucher können viel Geld sparen – an diesen Tagen besonders +++

Den zweiten Platz belegt ein Strand auf den Kanarischen Inseln. Das Playa de Papagayo auf Lanzarote ist zwar wunderschön, aber oft extrem voll. Dies ist sehr überraschend, da der Strand relativ abgelegen liegt. Jedoch überzeugt der Strand wegen seiner wunderschönen Natur und dem kristallklaren Wasser.

Besonders wenn man Urlaub in Spanien und Griechenland macht, ist man mit dem Massentourismus vertraut. Es ist also kein Wunder, dass auch Platz 3 der Strand Playa de la Malvarrosa in Spanien erhält und auf Platz 4 der Strand Skala Beach in Griechenland ist. Platz 5 belegt der Praia da Falésia in Portugal.

+++ Urlaub in Italien und Griechenland: Große Gefahr – Touristen müssen aufpassen +++

Spanien: Über 80.ooo Besucher pro Jahr

Die Zahlen sind zwar schockierend, aber überraschen weniger. Wer am Strand entspannen möchte, macht bevorzugt Urlaub in Spanien und Griechenland. Mit jährlich über 80.000 Besuchern ist Spanien sogar das zweite meistbesuchte Land der Welt. Griechenland dagegen liegt auf Platz 13.

Mehr Themen:

Wer also gerade die nächste Reise plant, sollte aufpassen, dass man diese Strände in der Hochsaison vermeidet. Der Urlaub in Spanien und Griechenland ist zwar wunderschön, aber man will seine Ferien nicht unter Massen von Touristen verbringen.