Urlaub in Spanien, Griechenland & Co.: Warum du im Flieger nie ein T-Shirt tragen solltest

Um in den Urlaub in Spanien, Griechenland & Co zu kommen, wählen die meisten Menschen das Flugzeug. Im Gegensatz zum Auto geht das schnell und ist entspannter. Erst recht, wenn man sich gemütliche Klamotten anzieht.

Auf das Tragen eines T-Shirts solltest du bei der Flugreise in den Urlaub nach Spanien, Griechenland & Co aber verzichten. Das zumindest ist die dringende Empfehlung einer erfahrenen Flugbegleiterin.

Urlaub in Spanien, Griechenland & Co.: Niemals im T-Shirt ins Flugzeug steigen

Du denkst nun vermutlich an die Klimaanlagen-Luft und eine drohende Erkältung. Das ist aber nicht der Grund, warum man tunlichst auf ein T-Shirt verzichten sollte. Dem britischen Portal „Whowhatwear“ erklärt eine Flugbegleiterin: Im Ernstfall kannst du dich durch das Tragen eines kurzärmligen Oberteils ernsthaft verletzen.

+++ Urlaub in Spanien, Griechenland und Co.: Neue Gepäckregel – wer sie missachtet, hat ein Problem +++

Andrea Fischbach arbeitet in Maschinen von American Airlines, einer der größten Fluggesellschaften der Welt. Sie kennt sich aus – und kennt auch die Tücken einer falschen Kleiderwahl im Flieger. Mit einem T-Shirt, einem anderen kurzärmligen Oberteil oder auch einer kurzen Hose beziehungsweise Rock drohen unangenehme, schmerzhafte, wenn nicht gar gefährliche Verletzungen.

Verbrennungen drohen

Nämlich dann, wenn ein Flugzeug nach einer Notlandung über die Notrutsche evakuiert werden muss. Beim Rutschen erreicht man nämlich schnell mal hohe Geschwindigkeit. Und weil das aufblasbare Teil aus Nylongewebe ist, drohen bei nackten Hautstellen Abschürfungen und Verbrennungen. „Notrutschen sind kein Spaß und tun weh – und zwar sehr weh. Und wenn man das Ende der Rutsche erreicht hat, ist die Landung nicht sanft“, erklärt Fischbach.

Mehr News:

„Ich bin schon als Kind viel gereist. Eine Regel, die mir meine Mutter beigebracht hat und die ich bis heute befolge, ist, meinen Haut immer bedeckt zu halten“, sagt sie. „Je mehr Sie die Oberfläche Ihrer Haut bedecken, desto besser ist Ihr größtes Organ geschützt.“ Denk drüber nach, wenn du das nächste Mal für deinen Urlaub in Spanien, Griechenland & Co. in den Flieger steigst.