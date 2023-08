Urlaub in Spanien oder Griechenland ist out: DAS ist das neue Trend-Land für deutsche Touristen

Spanien ist nicht mehr angesagt? Ein wohl verdienter Urlaub in Spanien oder Griechenland – das ist für viele deutsche Touristen seit Jahren ein Klassiker, doch der Wunsch nach Abwechslung wird bei dem ein oder anderen Reisenden nach dem Ende der Corona-Pandemie wieder größer.

2023 gibt es ein neues Trend-Land für deutsche Touristen. Urlaub in Spanien oder Griechenland bekommt neue Konkurrenz – und zwar durch Albanien. Das Land an der Adria wird immer beliebter.

Neues Alternativ-Land zu Urlaub in Spanien oder Griechenland

Unter den Reisetrends 2023 taucht Albanien auf. Das Land gilt als Geheimtipp für den Sommerurlaub und das meist zum Schnäppchenpreis. Laut „ADAC Reisen“ ist Albanien ein echter „Geheimtipp“. Der weltgrößte Reisebuchverlag „Lonely Planet“ zeichnet Albanien als Reiseziel in „Best Travel 2023“ in der Rubrik „Die besten Orte zum Kontakte mit Locals knüpfen“ aus.

„Lonley Planet“ schreibt auf seiner Website über das Reiseland: „Albaniens atemberaubende Berglandschaft, seine verfallenen Burgen, seine ausgelassene Hauptstadt und seine traumhaften Strände können es mit denen des Mittelmeers aufnehmen und verzaubern immer wieder aufs Neue.“ Mit rund 360 Kilometer Küste bietet das Land an der Adriaküsten zahlreiche Sandstränden. Und: Albanien besitzt mit Butrint, Berat und Gjirokastra gleich drei UNESCO-Welterbestätten.

„Wanderreise mit einem Urlaub am Meer verbinden“

Neue Kultur, endlose Sandstrände und eine aufregende Berglandschaft – für deutsche Touristen ist es eine optimale Möglichkeit, um den Urlaub mit neuem Leben zu füllen. „Die ursprüngliche Berglandschaft und die wunderschönen Strände machen Albanien zu einem Geheimtipp für Wanderer, die ihre Wanderreise mit einem Urlaub am Meer verbinden wollen“, schreibt beispielsweise der ADAC.

Und was für viele höchstwahrscheinlich noch ein Faktor ist: Urlaub in Albanien ist günstig. Das Reiseunternehmen „Tui“ preist das kleine Balkan mit „Sonne, Strand und Meer für kleines Geld“ an. Albanien scheint eine echte Alternative zu Griechenland und Spanien zu werden.