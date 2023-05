Urlaub in Spanien: Beliebte Insel geht den Bach runter – „Kommen nicht mehr zurück“

Die Kanaren-Insel Gran Canaria in Spanien war viele Jahre der Urlaubs-Hotspot für sonnenhungrige Deutsche in den grauen, kalten Wintermonaten. Mit den feinen Stränden, dem klaren Wasser und den sommerlichen Temperaturen schien die Insel genau das zu bieten, was im deutschen Winter fehlte. Doch nun zeigt sich: Das ist nicht mehr genug. Der drittgrößten Kanaren-Insel gehen die Gäste aus.

Im Vergleich zum Jahr 2019 fehlen Gran Canaria 50.000 deutsche Urlauber. Eine Entwicklung, die schon länger anhält. Grund dafür ist offenbar ein Sanierungs- und Investitionsstau, der den Urlaub auf der einst so beliebten Insel immer unattraktiver macht.

Urlaub in Spanien: Experte kritisiert Management

Laut des Tourismus-Experten Antonio Garzón gehe es Gran Canaria nicht gut. Es gebe Probleme mit Strandbars und Sonnenliegen. Zudem seien mehrere Einkaufszentren, die noch Mitte der Nuller-Jahre Anziehungspunkt für viele Menschen waren, heute größtenteils verlassen.

Auch interessant: Urlaub in Spanien: Vorsicht beim Fotografieren – DIESER Fehler könnte dich 3.000 Euro Strafe kosten!

Es mangele auf Gran Canaria an Management, klagt Garzón gegenüber dem Portal „Teneriffa News“ an. Sein vernichtendes Urteil: „Die Touristen sehen das und kommen nicht mehr zurück.“

Teneriffa macht es besser

Tatsächlich haben die anderen kanarischen Inseln längst nicht so viele deutsche Urlauber verloren wie Gran Canaria. Die Nachbarinsel Teneriffa, die größte der Kanarischen Inseln, hat sogar mehr deutsche Reisende angelockt, als im Vorjahr und schickt sich an, Gran Canaria bald schon zu überholen.

Mehr zum Thema:

Will man das auf Gran Canaria verhindern, hilft laut Experten nur eines: Man muss den deutschen Urlaubern wieder mehr bieten, als das bloße Minimum aus Strand, Meer und Sonne. Teneriffa hat das bereits verstanden.