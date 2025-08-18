Urlaub in Spanien: Feuer-Inferno in Feriengebiet! Jetzt die nächste Eskalations-Stufe

Die Hölle scheint im Nordwesten von Spanien ausgebrochen zu sein! Das iberische Land gehört zu den beliebtesten seiner Art, wenn es um Urlaub geht. Doch im Nordwesten herrschen verheerende Waldbrände. Ministerpräsident Pedro Sanchez unterbricht deshalb seinen Urlaub, besucht die betroffenen Provinzen Ourense und Leon.

Ein Einsatzleiter der Feuerwehr sagt gegenüber der Zeitung „El País“ die Flammen: „Es ist, als wollte man einen Tsunami stoppen“. In den letzten zwei Wochen verschlang die Feuerwalze eine Fläche, die mehr als doppelt so groß wie der Bodensee ist. Mindestens drei Menschen starben, Tausende mussten ihre Häuser verlassen. Wer seinen Urlaub in Spanien dort verbringen wollte, kann das nicht mehr.

Urlaub in Spanien: Feuer-Inferno in Feriengebiet!

20 Einzelbrände haben die höchste Gefahrenstufe erhalten. Die anhaltende Trockenheit und eine Hitzewelle mit Temperaturen jenseits der 40-Grad-Marke verschärfen die Krise. Der Wetterdienst Aemet warnt noch immer vor erhöhtem Brandrisiko in mehreren Landesteilen. Besonders betroffen sind Galicien, Kastilien und León sowie Extremadura und Asturien.

In einigen Dörfern und kleineren Gemeinden gilt ein Ausgehverbot, 13 Landstraßen und eine Bahnverbindung sind gesperrt. Die Flammen haben bereits große Teile von Naturschutzgebieten vernichtet. Die Behörden nahmen mehrere Personen unter dem Vorwurf der Brandstiftung fest.

Jetzt rücken Brandbekämpfer aus Deutschland an

Jetzt die nächste Eskalationsstufe: Spanien hat den EU-Katastrophenschutzmechanismus aktiviert und internationale Hilfe angefordert. Zwei Löschflugzeuge aus den Niederlanden werden erwartet, zudem ein deutscher Hilfskonvoi mit mehr als 20 Feuerwehrfahrzeugen und deutsches Personal. Auch Nachbarland Portugal kämpft gegen heftige Waldbrände. Portugal bat ebenfalls um EU-Hilfe und erwartet zwei Löschflugzeuge aus Schweden.

Die Forst- und Buschlandflächen in Spanien haben sich in den vergangenen 50 Jahren von zwölf auf 27 Millionen Hektar mehr als verdoppelt. Viele dieser Wälder liegen in Gebieten mit starker Landflucht und werden kaum noch bewirtschaftet, wodurch sich große Mengen brennbaren Materials ansammeln. (mit dpa)