Urlaubs-Schlappe in Spanien: Touristen-Strand gesperrt – es lauert Gefahr

Hola, Spanien! Salzige Meeresluft, warme Sonnenstrahlen auf der Haut und das leise Klirren der Eiswürfel im ersten Tinto de Verano – so fühlt sich Urlaub an. Ob endlose Strände, gemütliche Tapas-Bars oder laue Abende unter Palmen: Spanien ist nicht ohne Grund als Reiseziel sehr beliebt.

Doch nun sind zahlreiche Strände gesperrt – Grund ist ein kleines Tier aus der Tiefe.

Urlaub in Spanien – 11 km Strandabschnitt sind gesperrt

Urlaub an der spanischen Küste: Sonne und Meer pur – doch plötzlich heißt es: Baden verboten! Das ist kein Alptraum, sondern jetzt pure Realität, denn an einem rund elf Kilometer langen Abschnitt bei Guardamar del Segura, nördlich von Torrevieja, wurde die rote Flagge gehisst. Der Grund ist ungewöhnlich: Eine seltene Meeres-Schnecke sorgt für Aufsehen – der sogenannte „Blaue Drache“.

Die kleine Seeschnecke – bei Experten auch bekannt unter dem Namen „Glaucus atlanticus“ – sieht aus, als käme sie direkt aus einem Fantasy-Film. Leuchtend blau, gerade mal drei bis fünf Zentimeter groß, mit schimmernden Fortsätzen, die wie Flügel wirken. Kein Wunder, dass der „Blaue Drache“ manchen Film-Nerd an „Drachenzähmen leicht gemacht“ oder an ein spezielles Tier aus der „Avatar“-Reihe erinnert.

„Blauer Drache“ frisst giftige Quallen – Risiko für Menschen besteht

Das Tierchen speit zwar kein Feuer, frisst aber hochgiftige Quallen und speichert deren Gift. Und wenn man es dann anfasst (auch mit Handschuhen!), kann das bei empfindlichen Menschen zu Hautreizungen oder im Extremfall zu allergischen Reaktionen führen. Im schlimmsten Fall kann ein allergischer Schock auftreten. Bislang sind jedoch keine Fälle bekannt, in denen der Kontakt mit dem „Blauen Drachen“ solche Folgen bei Menschen hatte. Deshalb ist Panik in diesem Fall unnötig. Aber eben auch kein Spielzeug für den Strandtag.

Doch wie kommt der „blauer Drache“ überhaupt nach Spanien? Nun, die Meeresbewohner werden wohl vom Atlantik durch westliche Winde an die Küste getrieben. Aus diesem Grund kontrollieren die verschiedenen Rettungskräfte die Küste, um zu verhindern, dass Urlauber ins Meer gehen. Die rote Flagge bleibt übrigens so lange gehisst, bis die Strände wieder für sicher erklärt werden, informiert die Polizei auf Facebook.

Wer also aktuell an der Costa Blanca Urlaub macht: Augen offen halten, respektvoll Abstand halten – und im Zweifel lieber den Rettungsschwimmer informieren. Und hey, so eine Begegnung mit einem echten „Drachen“ ist doch eine Urlaubsstory, die nicht jeder erzählen kann.