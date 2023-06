Urlaub in Spanien: Schock-Szenen am Strand! Touristen in Todesangst

Wer an den Urlaub in Spanien denkt, der hat direkt kilometerlange Strände und das Mittelmeer vor seinen Augen. Allein die Vorstellung daran dürfte bei vielen Reisenden den Stresspegel direkt senken und entspannter machen.

Doch am Strand der Costa Blanca waren die Touristen jetzt in hellem Aufruhr. Ein Video zeigt die schockierende Sichtung, die sie in ihrem Urlaub in Spanien machen mussten. Plötzlich geraten alle Badegäste in Todesangst!

Urlaub in Spanien: Gefährliches Tier im Mittelmeer!

Nicht ahnend, was sie nur wenig später im Wasser sehen würden, genossen die Badegäste an der Costa Blanca nahe der Region Alicante wie gewohnt ihre Zeit am Strand. Wer sich abkühlen wollte, der schwamm seine Runden im kühlen Nass des Mittelmeeres.

Doch plötzlich gerieten die Touristen an der Küste in Panik! Im gerade mal hüfthohen Wasser bahnte sich ein Hai seinen Weg in Richtung Strand und kam den Urlaubern dabei gefährlich nahe. Eine Seniorin musste laut der „Sun“ aus dem Wasser gezogen werden, nachdem sie eine Panikattacke erlitten hatte. Denn direkt neben ihr soll auf einmal das gefährliche Tier geschwommen sein.

Nur wenige Tage zuvor soll eine Touristin im Roten Meer bereits von einem Hai regelrecht zerrissen worden sein. Diese schockierenden Szenen hatten die Urlauber sicherlich auch an der Costa Blanca direkt wieder vor Augen.

Strand muss evakuiert werden

Die Rettungsschwimmer fackelten am spanischen Strand nicht lange. Sie evakuierten kurzerhand den Bereich und brachten alle Badegäste in Sicherheit. Der Hai soll sich schon nach wenigen Minuten wieder aus dem Badebereich entfernt haben.

Wie „Focus“ berichtet, durchsuchte die örtliche Polizei anschließend das Gebiet. Doch von dem gefährlichen Tier, bei dem es sich mutmaßlich um einen ein bis zwei Meter langen Blauhai handelte, fehlte jede Spur. Deswegen gab es schon nach wenigen Minuten die Entwarnung und die Badegäste konnten wieder ins Wasser.

Erst Stunden später soll der Hai dann am Strand von La Caleta in Cabo Roig entdeckt worden sein. Dort soll er zwischen Felsen in Ufernähe gestorben sein. Wie das Tier starb, ist unklar. Bleibt zu hoffen, dass die Touristen den Schock in ihrem Urlaub in Spanien gut verkraftet haben und künftig auch ohne Angst vor einer erneuten Hai-Begegnung ins Wasser gehen.