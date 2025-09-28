Vorsicht im Spanien-Urlaub! Ministerium hat dringende Warnung

Für viele beginnt mit dem Sommer auch die langersehnte Urlaubszeit. Vor allem Länder wie Italien, Frankreich oder Spanien sind bei den Deutschen jedes Jahr aufs Neue beliebt. Letzteres Reiseziel dürfte einigen Urlaubern nun aber etwas die Vorfreude vermiesen.

Denn das österreichische Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA) warnt jetzt Reisende nach Spanien vor Trickbetrügern auf Autobahnen. Auf der offiziellen Webseite heißt es, dass ein „Sicherheitsrisiko (Sicherheitsstufe 2) im ganzen Land“ herrsche.

Spanien-Urlauber müssen aufpassen!

Doch um was genau geht es dabei? Offenbar kommt es auf der Autobahn A7 zwischen Valencia und Barcelona vermehrt zu Diebstählen durch Trickbetrüger. Besonders tricky an der ganzen Sache: Fahrern wird von fremden Autos ein Zeichen gegeben, dass etwas mit ihrem PKW nicht stimme und man bitte halten möge. Gehen Autofahrer auf diese Aufforderung ein, werden sie von einem Täter in ein Gespräch verwickelt.

Und hier genau hier ist der Knackpunkt, bei denen auch Deutsche hellhörig werden: Ein zweiter Betrüger entwendet dann nämlich Gepäck und Wertsachen. Daher die große Bitte des BMEIA: „Achten Sie auf Ihr Gepäck und verlassen Sie das Auto nicht, ohne es abzusperren! Lassen Sie Personaldokumente nicht im Auto!“ Doch was kannst du tun, wenn dir so etwas passiert?

Die BMEIA rät, die allgemeine Notrufnummer 112 zu wählen. Weitere wichtige Nummern sind da noch die Ambulanz (061), das Rote Kreuz bei Notfällen (901 222 222), die Feuerwehr (080 085) oder die spanische Polizei (062 oder 091).