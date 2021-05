Was sind die Unterschiede zwischen Nord- und Ostsee?

Urlaub an der Nordsee: Ferienort kämpft mit einem widerlichen Problem! „Ekelhaft“

St. Peter-Ording. Den Urlaub an der Nordsee können Reisehungrige bereits seit Anfang Mai wieder in Sankt Peter-Ording verbringen. Endlich!

Doch mit den Touristen kam zugleich ein Problem zurück, das schon im letzten Jahr sowohl Reisende beim Urlaub an der Nordsee als auch Einheimische aufgeregt hatte.

Urlaub an der Nordsee: Problem regt Urlauber und Einheimische gleichermaßen auf

Immer wieder ist dieser Aufreger ein Thema in den Facebook-Gruppen für die Fans von Sankt Peter-Ording. „Ich möchte keinesfalls meckern. Ich finde es sogar toll, dass wir hier so viele liebe Touristen haben“, schreibt dort eine Frau. Doch es gibt ein großes „Aber“. Darüber berichtet unser Partnerportal MOIN.DE.

Urlaub an der Nordsee: Ein Problem ärgert Touristen wie Einheimische gleichermaßen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Christian Grube

Denn an Gehwegen, auf den Straßen und am Strand – überall falle der Frau ein fieses Ärgernis ins Auge: Müll. Ohne Touristen sei es definitiv sauberer gewesen, stimmen viele Menschen in der Gruppe zu.

--------------------------

Das ist Sankt Peter-Ording:

Der Küstenort Sankt Peter-Ording liegt im Südwesten der Halbinsel Eiderstedt in Schleswig-Holstein.

Sankt Peter-Ording ist in vier Ortsteile gegliedert: Böhl, Bad, Dorf (Süd) und Ording. Dort leben insgesamt 3.997 Menschen.

Nach den Übernachtungszahlen ist Sankt Peter-Ording in Schleswig-Holstein das führende Seebad auf dem Festland. 2019 zählte der Küstenort 1.617.211 touristische Übernachtungen.

Sankt Peter-Ording hat als einziges deutsches Seebad eine eigene Schwefelquelle und trägt daher die Bezeichnung „Nordseeheil- und Schwefelbad“.

Bekannt ist der Küstenort auch für seine Pfahlbauten am Strand.

Von 1994 bis 1997 wurde in Sankt Peter-Ording die ARD-Serie „Gegen den Wind“ produziert.

--------------------------

Viele haben bereits ähnliche Beobachtungen gemacht. „So etwas geht überhaupt nicht“, beklagt sich jemand anderes. Nicht nur Müll, sondern auch etliche Hundehaufen seien den Person bereits im Ferienort aufgefallen.

Dabei seien Mülleimer an allen Ecken der Stadt vorhanden, schreibt jemand.

Urlaub an der Nordsee: Auch am Strand finden Spaziergänger immer wieder wilden Müll. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Christian Grube

--------------------------

--------------------------

Nicht nur in Sankt Peter-Ording, sondern auch andernorts fällt an der Küste zurückgelassener Müll immer wieder negativ auf. Wo das genau der Fall ist, liest du bei unserem Partnerportal MOIN.DE >>> (vh)

--------------------------

--------------------------