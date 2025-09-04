Sonne ade? In diesen Urlaubsländern kannst du deinen Sommer einfach verlängern

In vielen Bundesländern sind sie schon vorbei, mit dem 15. September enden dann auch in Bayern die letzten Sommerferien in diesem Jahr. Doch nach den Ferien ist vor den Ferien. Die ersten offiziellen Herbstferien starten schon am 6. Oktober, diesmal in Sachsen und Thüringen. Wer im Herbst noch mal in die Sonne fliegen möchte, kann sich bei uns jetzt die besten Tipps für seinen Urlaub holen.

Denn die folgenden Länder bieten auch außerhalb der deutschen Sommersaison jede Menge Sonne und perfekte Urlaubs-Stimmung.

Sommerurlaub im Herbst? In diesen Ländern kein Problem

Dir war der Sommer dieses Jahr zu kurz? Kein Problem! Auch im Herbst lassen sich noch einige sommerliche Ziele finden, um den Sommer zu verlängern. Ganz typisch sind da natürlich die Kanaren. Hier kann man mit Oktober-Temperaturen um die 25 Grad an der Luft und 22 Grad im Wasser noch einen perfekten Sommer-Urlaub erleben. Auch die griechischen Inseln wie Rhodos sind ganz vorne mit dabei. Im Oktober kann das Thermometer hier noch auf satte 26 Grad steigen. Und mit 8 Sonnenstunden täglich, gibt’s hier sogar eine Stunde mehr als auf den Kanaren. Italien-Fans sollten dagegen nach Sizilien reisen. Hier wird es mit bis zu 25 Grad und sechs Sonnenstunden auch noch herrlich warm.

Zwar endet im Herbst die offizielle Badesaison in Kroatien, aber das angenehme sonnige Wetter im Oktober lädt Urlauber trotzdem ein, das mediterrane Klima zu genießen. Der Vorteil: In der Nebensaison sind deutlich weniger Touristen unterwegs. Auch in der Türkei sind die heißen Monate vorbei. Doch bei jeweils 23 Grad Luft- und Wassertemperatur könnte man durchaus noch mal einen Sprung ins Meer wagen.

Wenn’s etwas weiter sein darf

Echte Weltenbummler haben wahrscheinlich auch nichts gegen eine längere Anreise in den Urlaub. Ein echter Geheimtipp ist dabei Mexiko, zum Beispiel die Riviera Maya an der Ostküste der Halbinsel Yucatán oder Cancún im Norden. Bei einem Nonstop-Flug von Frankfurt aus ist man in knapp 12 Stunden da. Klar, das dauert, aber es lohnt sich auch. Vor allem im Oktober. Denn die offizielle Regenzeit ist dann vorbei, aber der Touristenandrang noch nicht so groß wie zwischen Dezember und Februar. Und bei bis zu 30 Grad kommen Sommerfans auch im Oktober noch ordentlich ins Schwitzen.

Eine ähnlich lange Anreise hat man auch nach Mauritius. Doch bis zu 24 Grad Luft- und auch Wassertemperatur können dir den Sommer-Urlaub bestens verlängern. Ein Ausflug in das Dörfchen Chamarel sollte hier unbedingt auf dem Programm stehen. Denn hier kannst du unter anderem das Naturwunder der siebenfarbigen Erde und den größten Wasserfall der Insel bewundern.

