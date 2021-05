Urlaub an der Ostsee: Einheimische kontrollieren Touristen! Dieses Verhalten macht sprachlos

Urlaub an der Ostsee trotz Corona? Einigen Bewohnern der Insel Rügen ist das so gar nicht recht!

Hierhin dürfen bislang nämlich nur Zweitwohnbesitzer, Dauercamper und Tagestouristen, die vollständig geimpft sind. Deswegen fahren die Anwohner vor Ort nun schwere Geschütze auf, wie unser Partnerportal „MOIN.de“ berichtet.

Urlaub an der Ostsee: Einheimische kontrollieren Touristen!

Dass sie keine Polizisten oder Beamten vom Ordnungsamt sind, haben manche Einheimische auf Rügen offenbar nicht richtig verstanden. Denn neben der Polizei übernehmen einige genervte Einheimische die Arbeit der Beamten und kontrollieren selbst Personen mit fremden Kennzeichen, wie „MOIN.de“ schrieb.

Dass sie nicht die Polizei sind scheinen einige Anwohner nicht verstanden zu haben, die gegen Urlauber an der Ostsee protestieren. (Symbolbild)

Nicht nur manchen Urlaubern, sondern sogar manchen Einheimischen ist diese Amtsanmaßung jedoch überhaupt nicht recht. Ein Mann will der Sache auf den Grund gehen und fragt dazu in einer Gruppe auf Facebook nach Menschen, die mit auswärtigen Kennzeichen von der Polizei auf Rügen kontrolliert wurden.

Das ist Rügen:

Insel vor der Ostseeküste Vorpommerns

Flächengrößte und bevölkerungsreichste Insel Deutschlands

Etwa 77.000 Menschen leben hier

Rügen ist zehnmal größer als Sylt

Auf der Insel gibt es 100 Sonnenstunden pro Jahr mehr als in München

Neben Stränden gibt es auf Rügen auch viele Naturschutzgebiete

Er selbst habe ein auswärtiges Kennzeichen, jedoch würde er seit einiger Zeit auf Rügen wohnen. Was er dann jedoch in der Gruppe erfährt, lässt ihn geschockt.

