Urlaub an der Ostsee: Große Sorge! Touristin mit wichtigem Appell

Die klassischen Reisemonate stehen vor der Tür – und nicht wenige Menschen planen bereits ihren Urlaub an der Ostsee.

Eine Touristin, die bereits vor Ort ist, spricht jedoch nun ein Thema an, das ihr sehr am Herzen liegt. Damit der Urlaub an der Ostsee zu einem schönen Erlebnis wird, hat sie einen wichtigen Appell an die anderen Urlauber.

Unserem Partnerportal „MOIN.de“ erklärte sie, worauf man in der Region achten sollte.

Urlaub an der Ostsee: Touristin mit wichtigem Appell

Viele Menschen in Deutschland verbringen ihren Urlaub an der Ostsee. Besonders beliebt unter den Reisezielen ist Fehmarn. Die Insel besticht mit ihrer Natur und zieht unter den Urlaubern vor allem auch Dauercamper an.

Wer Urlaub an der Ostsee macht, sollte auf etwas bestimmten aufpassen. (Archivbild) Foto: dpa

Unter anderem Steffi Schmode. Sie ist schon als kleines Kind mit ihren Eltern nach Fehmarn gefahren. Schon damals hat sie die Artenvielfalt auf der Insel fasziniert. Die Tiere liegen der Camperin immer noch am Herzen, umso trauriger macht sie der Anblick, den sie bei ihrer Anreise auf Fehmarn machen musste.

Das ist Fehmarn:

Fehmarn ist nach Rügen und Usedom die drittgrößte Insel Deutschlands

Es ist die einzige Ostsee-Insel Schleswig-Holsteins

Die Fehmarnsundbrücke, die Fehmarn mit dem Festland verbindet, ist 963 Meter lang

Fehmarn zählt rund 12.600 Einwohner

Auf der Insel gibt es vier Naturschutzgebiete

Der 17,6 Kilometer lange Fehmarnbelttunnel soll Fehmarn mit der dänischen Insel Lolland verbinden; die Eröffnung ist für 2029 geplant

Dort wurde eine Natter auf der Straße überfahren. Doch die Schlange ist nicht das einzige Tier, das den Autos nicht entkommen konnte. Kaninchen und Vögel sind ebenfalls durch den Straßenverkehr bedroht.

Urlaub an der Ostsee: Touristen platzt auf Insel der Kragen – „Alles unverständlich"

Gegenüber „MOIN.de“ hat die Urlauberin daher eine dringende Bitte: „Achtet bitte auf kleine und große Tiere! Bitte haltet die Augen auf im Straßenverkehr!“

Die Insel Fehmarn bietet mit ihrer Natur den Lebensraum vieler Tiere. Foto: IMAGO / Agentur 54 Grad

Reaktion der anderen Urlauber ist eindeutig

Auch im Internet macht sie auf das Thema aufmerksam. Die Reaktionen der anderen Touristen ist eindeutig. (neb)

