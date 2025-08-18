Neuer Hype ausgebrochen – jetzt wollen alle HIER Solo-Urlaub machen

Die Urlaubs-Saison ist im vollen Gange und die Flughäfen aktuell wohl ein viel besuchter Ort. Ob mit der Familie, dem Partner oder Freunden oder doch allein – viele zieht es im Sommer in die Ferne. Vor allem Solo-Reisen sind in den vergangenen Jahren immer populärer geworden.

Doch welche Ziele sind hierfür besonders beliebt beziehungsweise gerade auch im Trend? Im Interview mit dieser Redaktion hat das einmal der Tourismusforscher Prof. Dr. Jürgen Schmude erläutert. Denn in diesem Jahr gibt es tatsächlich ein Trendziel für den Urlaub!

Das ist gerade angesagt!

„Also grundsätzlich sind die Reiseströme sehr stabil über die Zeit. Das heißt, wenn wir das auf Länderebene anschauen, dann steht immer Spanien vor Italien, Türkei“, erklärt der Reise-Experte und erläutert weiter: „Wenn wir jetzt aber in so Hippe-Ziele schauen, was ist gerade so angesagt, da haben wir dieses Jahr zum Beispiel Albanien ganz stark.“

Jedoch scheint dieses Trendziel nur von kurzer Dauer zu sein. „Aber das ist jetzt nicht so, dass diese Ziele in die Top Ten der beliebtesten Reiseziele in Deutschland kommen, sondern dann eher für bestimmte Gruppen, die dann vielleicht auch eher affin für Social Media sind, wo sowas ganz stark kommuniziert wird“, erzählt der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Tourismuswissenschaft e.V. (DGT) im Interview mit dieser Redaktion.

Denn gemessen an den Reiseströmen insgesamt seien das immer noch Ziele, die auf hinteren Tabellenplätzen liegen. „Aber wir haben das in den letzten Jahren mehrfach erlebt. Wir haben diesen Hype um Island erlebt, wir haben den Hype um Jordanien erlebt. Das flacht dann auch relativ schnell wieder ab“, fasst der Urlaubs- und Tourismus-Experte zusammen.