Urlaub im September: HIER kannst du den Sommer verlängern – 11 Geheimtipps

Kaum ist der August vorbei, zeigen sich in Deutschland schon die ersten Herbst-Vorboten: Die Blätter färben sich bunt, die Tage werden kürzer – und die Sommerkleider verschwinden langsam aber sicher im Schrank.

Doch Moment! Nur weil der Kalender auf „September“ springt, muss das noch lange nicht das Ende deines Sommers bedeuten. Im Gegenteil: Wer jetzt die Koffer packt, kann an vielen Orten Europas – und darüber hinaus – noch einmal die volle Portion Sonne, Wärme und Urlaubsgefühl genießen.

Urlaub im September: DIESE Ziele lohnen sich

Denn gerade der September ist ein echter Geheimtipp unter Reiseliebhaber: Die größten Touristenströme haben sich verzogen, das Wetter bleibt in vielen Regionen herrlich warm – und du hast Strände, Gassen und Aussichtspunkte oft fast für dich allein. Ideal also, um den Sommer zu verlängern und mit Sonne im Herzen in den Herbst zu starten.

Ein perfekter Ort dafür ist Gallipoli in Apulien. Die Altstadt erstreckt sich dabei auf einer kleinen Insel, verbunden mit dem Festland durch eine Bogenbrücke – all das mit weißen Häusern, verwinkelten Gassen und dem Duft von Espresso in der Luft. Und nur ein paar Minuten entfernt wartet die Spiaggia di Padula Bianca mit kristallklarem Wasser und feinem Sand. Und all das bei rund 27 Grad am Tag und wenigen Regentage.

Tunesien, Griechenland und Algarve – hier wirds warm

Wenn du es noch eine Spur wärmer magst, dann heißt dich Djerba in Tunesien willkommen. Hier klettert das Thermometer im September gern noch über die 30-Grad-Marke und 0 Regentagen. Nach einem Badetag am Seguia-Strand oder Sidi Mahrez lohnt sich ein Ausflug nach Guellala – einem kleinen Dorf, das für seine Keramik-Kunst bekannt ist.

Von Nordafrika geht es weiter ins sonnige Griechenland – genauer gesagt nach Rhodos. Besonders magisch ist hier der Prasonisi Beach, der wie eine schmale Sandbrücke zwischen Rhodos und einer vorgelagerten Insel liegt. Mit durchschnittlich 27 Grad am Tag, milden 21 Grad in der Nacht und nur einem Regentag im Monat ist das Wetter im September nahezu ideal.

Ebenso sonnig zeigt sich Albufeira an der Algarve. Hier kannst du tagsüber durch charmante Gassen schlendern und dich abends in eine lebendige Partyszene stürzen – oder ganz entspannt bei einem Glas Wein den Sonnenuntergang genießen. Bei angenehmen 27 Grad am Tag, lauen 18 Grad in der Nacht und ganz ohne Regentage lohnt sich hier ein Urlaub im September auf alle Fälle.

Frankreich und Malta: Leckeres Essen und viele Sandstrände

Für alle, die französischen Charme mit spätsommerlicher Wärme verbinden möchten, ist Perpignan genau richtig. Hier warten auf dich rund 26 Grad am Tag und rund vier Regentage. Auch Saranda in Albanien überrascht: Der Küstenort an der Riviera bietet im September Badewetter und mediterrane Küche. All das bei rund 29 Grad am Tag.

Wenn du auf Felsen, Buchten und spektakuläre Küsten stehst, dann wirst du Malta lieben. Auch die Temperaturen um die rund 28 Grad am Tag und die wenigen Regentage könnten viele hier in den Urlaub locken.

Und wer einmal richtig weit raus möchte, gönnt sich im September ein paar traumhafte Tage auf Bali. In der Trockenzeit zeigt sich die Insel nämlich von ihrer besten Seite. Ob Reisterrassen in Ubud oder Beachclubs in Canggu – hier werden nicht nur Reisefreunde, sondern auch Sonnenanbeter glücklich. Immerhin soll es rund 30 Grad am Tag warm werden – und Regentage werden so gut wie gar keine erwartet.

Und für alle, die das Mittelmeer nie loslassen wollen, bieten sich auch Orte wie Mallorca, Kreta oder Zypern an – alle sonnensicher, kulturell spannend und noch wunderbar warm. Besonders auf Mallorca zeigt sich der September von seiner charmantesten Seite: ruhige Buchten, angenehme 28 Grad am Tag und kristallklares Wasser mit 25 Grad.

Der September ist die beste Gelegenheit, dem Alltag zu entfliehen – ohne überfüllte Strände, ohne Hochsaisonpreise, aber mit genauso viel Sonne im Herzen.