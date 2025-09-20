Behörden mit Warnung für beliebtes Urlaubsland – Touristen haben oft keine Chance

Das Berner Oberland in der Schweiz ist für viele ein beliebter Urlaubsort. Immerhin findet man dort die perfekte Kombination aus Natur und Aktivitäten. Es gibt nämlich nicht nur die ikonischen Alpenriesen wie Eiger, Mönch und Jungfrau zu bestaunen, sondern auch Seen wie der Thunersee oder Brienzersee.

Doch nun warnen die Behörden die zahlreichen Touristen und werden schnell deutlich. Es lauert eine Gefahr und viele haben oft keine Chance.

Urlaub in der Schweiz: Diebe treiben ihr Unwesen

Schwimmen, Segeln, Stand-up-Paddling oder auch mit der berühmten Jungraujoch-Bahn hoch hinauf auf Europas höchstgelegene Bahnstation – das Berner Oberland hat allerlei zu bieten. Kein Wunder, dass jedes Jahr zahlreiche Touristen in der Schweiz Urlaub machen, um dort nicht nur Ruhe und Erholung zu finden, sondern auch allerlei zu entdecken.

Für viele Urlauber im Berner Oberland nimmt die Reise jedoch ein unerfreuliches Ende. Derzeit treiben nämlich gut organisierte Diebesgruppen in der Region ihr Unwesen. Wie unter anderem das „SRF“ berichtet, hat die Kantonspolizei Bern kürzlich bei einer gezielten Aktion 20 mutmaßliche Taschendiebe festgenommen, die gezielt ahnungslose Touristen ins Visier genommen hatten.

Behörden warnen Touristen

„Wenn sich viele Menschen an einem Ort aufhalten und es eng wird, bietet sich das für Taschendiebstähle an“, betont auch Sarah Wahlen von der Medienstelle der Kantonspolizei Bern. Und die Diebe machen dabei nicht einmal vor Meternhöhen halt – selbst auf dem Jungfraujoch machen sie vor Touristen und Einheimischen keinen Halt.

Nun ruft die Polizei Besucher und Einheimische gleichermaßen zur Wachsamkeit auf: An belebten Plätzen und in Menschenmengen sollte man Wertsachen immer gut sichern und aufmerksam bleiben. Denn auch inmitten traumhafter Bergkulissen sind Langfinger unterwegs.

