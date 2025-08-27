Polizei in Schweden warnt deutsche Urlauber – es droht eine ernsthafte Gefahr

Ein entspannter Urlaub in Schweden – das verbinden viele Deutsche mit Natur, Ruhe und sicheren Campingplätzen. Doch gerade Camper sollten jetzt besonders vorsichtig sein. In der Region „Västsverige“ rund um Göteborg häufen sich Überfälle auf Wohnmobile und Campingwagen. Besonders betroffen sind deutsche Urlauber, die im Fokus der Kriminellen stehen.

Innerhalb von nur zwei Wochen registrierte die Polizei 15 Vorfälle, bei denen Camper nicht nur bestohlen, sondern auch nachts überrascht wurden. Warum ausgerechnet deutsche Urlauber zum Ziel werden, ist bislang ungeklärt.

Urlaub: Schwedische Polizei warnt Camper

Polizeisprecher Jens Andersson beschreibt das Vorgehen der Täter gegenüber „Bild“ : „Die Täter haben u. a. ein Loch in die Fahrertür gebohrt und sind eingedrungen, während die Leute schliefen.“ Besonders nachts ist Wachsamkeit gefragt. Die Polizei rät dringend dazu, Wohnmobile niemals unbeaufsichtigt zu lassen.

+++ Urlaub in Spanien sorgt für Entsetzen! Deutsche ziehen Reißleine +++

Erst kürzlich wurden deutsche Camper auf einem Platz bei Trollhättan Opfer eines Überfalls. Der Hund der Familie weckte sie, doch die Einbrecher konnten mit Kreditkarten, Bargeld und Pässen entkommen. Trotz intensiver Suche mit Spürhunden blieb die Polizei erfolglos.

Gefährlicher Urlaub in Schweden

Um Urlauber besser zu schützen, hat die schwedische Polizei jetzt Warnplakate auf Deutsch, Englisch und Schwedisch verteilt. „Vorsicht! Lassen Sie Ihr Auto nicht unbeaufsichtigt“, lautet die Botschaft. Ob hinter den Vorfällen eine organisierte Bande oder ein Spezialtäter steckt, ist bislang ungeklärt.

+++ Urlauber müssen in Spanien, Italien und Co. die Augen offenhalten – Experte mit Appell +++

Doch es gibt Maßnahmen, um sich abzusichern: Laut ADAC sollten Campingurlauber sichere Plätze nutzen und gefährliche Rastplätze meiden. Besondere Tür- und Fenstersicherungen schützen vor Einbrüchen. Wertgegenstände sollten stets in eingebauten Safes aufbewahrt werden.

Campingurlaub braucht Vorbereitung

Zudem empfiehlt der ADAC, immer die Notrufnummer der Polizei griffbereit zu haben. Gaswarngeräte oder Diebstahlwarngeräte bieten zusätzlichen Schutz. Mit der richtigen Vorbereitung kann ein Urlaub in Schweden trotz der Vorfälle sicher bleiben.

Schwedens Polizei betont: Sicherheit hat höchste Priorität, besonders für Camper. Wachsamkeit und vorsichtige Planung sind der Schlüssel zu einem entspannten Urlaub ohne böse Überraschungen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.