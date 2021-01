Urlaub im Schwarzwald: Junge Frau nach Wanderung vermisst! Seit Monaten fehlt von ihr jede Spur

Bereits vor einigen Monaten war eine junge Frau zu einem Urlaub im Schwarzwald aufgebrochen.

Während ihres Urlaubs im Schwarzwald verschwand sie plötzlich. Bis heute fehlt jede Spur von ihr.

Urlaub im Schwarzwald: Junge Frau nach Wanderung vermisst!

Scarlett S. wollte eigentlich im Schwarzwald ihren Urlaub genießen, doch auf einmal verschwand sie spurlos. Die 26-jährige aus Bad Lippspringe in Nordrhein-Westfalen wird seit dem 10. September 2020 vermisst (Unsere Redaktion berichtete).

Das ist der Schwarzwald:

Der Schwarzwald ist eine an Frankreich grenzende Gebirgsregion

Bekannt ist er für seine dichten, immergrünen Wälder und malerischen Dörfer

Er umfasst eine Fläche von etwa 6000 Quadratkilometern

Der höchste Berg ist der Feldberg

Im Schwarzwald verbrachte sie ihren Urlaub mit wandern. Die Studentin war alleine unterwegs. Währenddessen soll sie sich regelmäßig bei ihrer Familie gemeldet haben, doch dann kamen keine Nachrichten mehr. Die letzten Aufnahmen der jungen Frau stammen von einer Überwachungskamera aus einem Supermarkt in Todtmoos.

Urlaub im Schwarzwald: Seit Monaten fehlt von ihr jede Spur von Scarlett S.

Freunde und die Familie der Vermissten haben auf Facebook eine Gruppe unter dem Namen „Bitte findet Scarlett“ eingerichtet, die auf den Fall aufmerksam machen soll und suchen so weiter nach Zeugen, welche die Studentin am Tag ihres Verschwindens gesehen haben.

Erst kürzlich wurde in der Gruppe ein weiterer emotionaler Post veröffentlicht, in dem es unter anderen hieß: „Bitte helft uns die Menschen zu finden, die in dem Zeitraum in der Umgebung von Todtmoos unterwegs waren, oder z.B auch auf dem Westweg (Ostvariante). Vielleicht kennt ihr jemand der jemand kennt, oder helft einfach indem ihr diesen Beitrag teilt und verbreitet. Liebe Wanderer, Ausflügler oder Urlauber, bitte meldet euch bei uns!“ Im Netz kursieren außerdem Videos, in denen Menschen angeblich auf eigene Faust nach der Vermissten suchen.

Urlaub im Schwarzwald: Wo ist Scarlett S.?

Die Suchaktionen der Polizei blieben bisher erfolglos. Erst kürzlich hatte die Polizei Baden-Württemberg erneut mit einem Hubschrauber nach Scarlett S. gesucht – ohne Erfolg.

Urlaub im Schwarzwald: Scarlett S. wurde zuletzt von einer Überwachungskamera aufgenommen. Foto: Polizei Baden-Württemberg

Wie die „Neue Westfälische“ berichtet, soll erneut nach der Vermissten gesucht werden, wenn der Schnee geschmolzen ist. (gb)

Mit folgenden Personenbeschreibung wird nach Scarlett S. gesucht:

160 cm groß und schlank

lange, dunkelblonde an den Spitzen blonde Haare

sie führt einen roten Trekking-Rucksack der Marke Osprey und vermutlich ein graues Zelt mit.

Wenn du Hinweise auf Scarletts Aufenthaltsort geben kannst, melde dich bitte bei der Polizei in Freiburg unter der Telefonnummer 0761 88 22 880 oder per Mail an freiburg.pp@polizei.bwl.de.