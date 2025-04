Urlaub: Auswärtiges Amt warnt vor EU-Land als Reiseziel – Schuld ist eine tödliche Gefahr

Wenn es um Urlaubsziele geht, denken viele eher an Klassiker wie Spanien oder Italien – doch ein kleines, vielfältiges Land wird oft übersehen. Dabei hat es viel mehr zu bieten, als man auf den ersten Blick denkt.

Doch trotz beeindruckender Landschaften, Sehenswürdigkeiten und Kulinarik warnt das Auswärtige Amt jetzt vor dem Reiseziel. Der Grund: eine tödliche Gefahr aus dem Wald.

Auswärtiges Amt warnt vor Urlaub in Rumänien

Das Land bietet eine Vielzahl an Reisemöglichkeiten: Vom pulsierenden Bukarest, das kulturelle und urbane Abenteuer verspricht, über entspannte Tage an den Stränden des Schwarzen Meeres bis hin zu einem Ausflug in das sagenumwobene Transsilvanien, wo der legendäre Dracula einst sein Unwesen trieb. Klar ist: Die Rede ist von Rumänien. Doch bevor du die Wanderstiefel schnürst und den Koffer packst, gibt es eine Sache, auf die du unbedingt achten solltest.

Die Karpaten in dem Urlaubsland sind nicht nur von unberührter Natur und malerischen Landschaften geprägt, sondern auch von einer etwas unheimlicheren Spezies: den Braunbären. Immerhin leben in Rumänien rund 8.000 solcher Vierbeiner, die auf der Suche nach Futter durch die Wälder streifen. Manchmal verirren sie sich sogar in die Städte, um den Müll nach Leckerbissen zu durchwühlen.

Warnung vor Bären

Doch Vorsicht: Diese Bären sind nicht immer so scheu, wie man es sich wünschen würde. Tatsächlich hat das Auswärtige Amt nun seine Reisehinweise für Rumänien angepasst. In den Karpaten ist die Begegnung mit einem Bären nicht mehr so selten – und das kann gefährlich werden. Bis zum 19. Februar 2024 gab es keine spezifische Warnung vor tödlichen Bärenangriffen auf der Website des Amtes. Doch nach mehreren schweren, teils tödlichen Angriffen auf Wanderer und Passanten wurde die Warnung jetzt konkretisiert.

Schon in den letzten Jahren gab es immer wieder Diskussionen darüber, wie mit den Bären umzugehen sei. Einige Menschen sehen in den Tieren eine gefährliche Bedrohung, andere wiederum eine faszinierende Erscheinung, die Touristen anzieht. Doch egal, wie man zu den Bären steht: Füttern sollte man sie auf keinen Fall. Das hat auch das Auswärtige Amt eindeutig klargestellt – man sollte ihnen einfach aus dem Weg gehen.