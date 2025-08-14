Chaos-Wochen drohen! Urlauber erreicht vorm Ferienende die Nachricht

Die Rückreise aus dem Urlaub wird vielerorts zur Geduldsprobe. Bereits am Wochenende vom 16. bis 17. August drohen massive Verkehrsstaus. Besonders betroffen sind Strecken wie die A1 zwischen Hamburg und Köln sowie die A7 und A8. Weitere Belastung bringt das Ferienende im Süden der Niederlande.

Und auch danach bricht der Rückreiseverkehr nicht ab. Bis Mitte September, wenn auch die Ferien in Bayern und Baden-Württemberg enden, sorgen rückreisende Urlauber immer wieder für Staus auf den Autobahnen.

Chaos auf den Autobahnen: Rückreise aus dem Urlaub

Am Wochenende vom 16. und 17. August drohen große Staus durch heimkehrende Urlauber aus Bremen, Niedersachsen, dem Saarland, Hessen und Rheinland-Pfalz. Dazu endet auch in der Region Süd der Niederlande die Ferienzeit. Besonders betroffen sind Autobahnen wie die A3, A7, A8 und die A93.

Auch interessant: Urlaub in Kroatien und Italien – ADAC spricht dringende Warnung aus

Am 23. und 24. August setzt die nächste Rückreisewelle von Urlaubern ein, vor allem wegen des bevorstehenden Schulbeginns in Nordrhein-Westfalen. Auch in der ersten Septemberwoche steigt der Verkehr, da Ferien in Berlin, Brandenburg und Hamburg enden. Beliebte Reiserouten wie die A1, A8 und A9 geraten unter Druck.

Ende der Sommerferien belastet den Verkehr

Das Ende der Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg sorgt am Wochenende vom 13. und 14. September für die letzte große Rückreisewelle. Die Autobahnen im Süden Deutschlands, darunter die A5, A8 und A7, werden stark belastet. „Am Samstag, 13. September, erreicht der Rückreiseverkehr seinen Höhepunkt.“

Mehr News:

Urlauber müssen in den kommenden Wochen mit langen Staus und Verzögerungen rechnen. Besonders betroffen sind die Samstage und Sonntage, an denen der Rückreiseverkehr seinen Höhepunkt erreicht. Es wird empfohlen, möglichst flexible Reisezeiten einzuplanen, um den Hauptverkehrszeiten auf den Autobahnen zu entgehen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.