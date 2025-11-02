Rhodos und Malle waren gestern! Jetzt ist dieser neue Urlaubstrend im Anmarsch

Sommerurlaub bedeutet für viele Sonne und Wärme – doch gerade bei Hitzewellen suchen immer mehr Reisende nach kühleren Alternativen.

Ein neuer Trend zeigt, dass manche Urlaubsziele durch moderate Temperaturen und frische Luft besonders punkten können.

Urlaub in kühleren Regionen

In Zeiten von Hitzewellen gewinnt der Reisetrend „Coolcation“ in Deutschland an Bedeutung. Statt heißer Ferienziele suchen Urlauber bewusst kühlere Regionen auf. Besonders die Rhön, der Vogelsberg und das Waldecker Land bieten angenehme Temperaturen und frische Luft – eine attraktive Alternative zu überfüllten Stränden im Hochsommer.

Die Tourismusbranche in diesen Mittelgebirgen sieht zwar Interesse am Trend „Coolcation“, doch bisher ist er kein großer Reisetrend. „Wir haben in Poppenhausen Gäste, die in heißen Sommern die Hitze nicht so gut vertragen und deshalb zu uns in die Rhön kommen und Abkühlung suchen“, sagt Andrea Müller.

Urlaub mit Alternativen zur Sommerhitze

Ein beliebter Ort ist die Wasserkuppe, wo es immer ein kühles Lüftchen gibt. Im benachbarten Gersfeld sind die Nächte angenehm kühl, was die Erholung verbessert. Auch andere Regionen wie der Vogelsberg oder der Edersee ziehen Urlauber aus der Rhein-Main-Region an. „Mit dem Naturpark und Nationalpark Kellerwald-Edersee […] bieten wir einen Ort der Ruhe und auch ‚Coolcation‘-Möglichkeiten“, erklärt Lisa Brüne.

Besonders die Wälder der Region schaffen eine angenehme Atmosphäre, die als erfrischende Alternative zu heißen Urlaubsorten wahrgenommen wird. (mit dpa)

