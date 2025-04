Urlaub auf Rhodos: Reisende landen am Flughafen – bei diesem Anblick trifft sie der Schlag

Zwar hält auch in Deutschland nach und nach der Frühling Einzug – doch vielen ist es hierzulande noch immer nicht warm und sonnig genug. Eine Reise in den Süden muss her, am besten schon in den kommenden Osterferien!

Besonders beliebt bei deutschen Urlaubern sind die südeuropäischen Länder an der Mittelmeerküste – beispielsweise Griechenland und die dazugehörigen Inseln wie Kreta oder Rhodos. Wer jedoch auf das letztgenannte Eiland reisen will, der sollte sich vor dem Urlaub über einige Details informieren. Eine potenziell böse Überraschung am Flughafen sorgt im Netz bereits für Diskussionen!

Urlaub auf Rhodos: Preisliste am Flughafen

Es ist keine besonders lange Reise nach Rhodos – von Köln aus können deutsche Urlauber die griechische Insel beispielsweise in nur knapp 3,5 Stunden erreichen. Doch wer am Flughafen ankommt, muss ja von dort auch irgendwie zu seiner gebuchten Unterkunft gelangen. Der Klassiker: Ein Taxi zum Hotel nehmen. Doch das kostet natürlich Geld.

Vor dem Flughafen Rhodos informiert eine riesige Tafel alle Reisenden über die Taxipreise vom Airport aus zu verschiedenen Hotspots auf der Insel. Die Preise sind in Euro angegeben und aufgeteilt in Preise für ein Standard-Taxi oder einen Mini-Van.

So kostet beispielsweise eine Taxifahrt vom Flughafen in die Stadt Rhodos (eine Strecke von rund 13 Kilometern) im Standard-Taxi zwischen 27 und 29 Euro, im Mini-Van wären es 37 Euro. Die knapp 100 Kilometer nach Prasonisi am Südzipfel der Insel kosten 128 Euro im Taxi bzw. 170 Euro im Mini-Van.

Wichtiger Hinweis am Boden des Schildes: „Die Preise sind Richtwerte“ – man sollte sich also darauf einstellen, eventuell auch etwas mehr bezahlen zu müssen.

„Die denken sich die Preise während der Fahrt aus“

Die Taxikosten sind offenbar ein Thema, das keinen Urlauber kaltlässt. Unter einem Facebook-Foto der Taxipreisliste, das vom lokalen Marketing-Unternehmen „rhodes.rodos“ gepostet wurde, sammeln sich Nutzer aus der ganzen Welt und berichten von ihren Taxi-Erfahrungen am Flughafen Rhodos.

Ein Auszug aus den Kommentaren:

„Die Preise haben ganz schön zugelegt. Wobei ich es immer noch sehr gut finde, dass es auf Rhodos so transparent gestaltet ist.“

„Mir wurde häufiger mehr als das berechnet, es scheint nie der Preis auf der Tafel zu sein. Vom Flughafen nach Ialysos für 23 Euro, schön wär’s. Das letzte Taxi, das ich im Juni in Kremasti nach Ialysos genommen habe, hat mir für weniger als fünf Minuten Fahrzeit 12 Euro berechnet. Die denken sich die Preise wohl während der Fahrt aus.“

„Ich werde mich nicht zu den langen Strecken äußern, aber 15 Euro für 3 Kilometer auszugeben, ist das etwa zu viel verlangt?“

„Letztes Jahr habe ich für die Fahrt vom Flughafen nach Lardo 70 bezahlt, wie er mir sagte. Dieses Jahr also 100 für die gleiche Strecke. […] Die Taxifahrer machen, was sie wollen.“

„Die Preise, die ihr auf dem Schild seht, sind seit Jahren gleich geblieben und wurden nicht erhöht. […] Alle Preise sind ungefähr und weichen nicht mehr als 1 bis 2 Euro von dem ab, was auf dem Taxameter steht.“

Viele verschiedene Erfahrungen, die jedoch natürlich allesamt individuelle Erlebnisse widerspiegeln. Letztendlich entscheidet natürlich jeder Urlauber auf Rhodos selbst, wie viel er für den Transport vom Flughafen zum Hotel bezahlen will. Taxen sind ja schließlich nicht die einzige Transportmöglichkeit auf der griechischen Insel.