Änderungen beim Reisepass für Urlauber – DAMIT ist bald Schluss

Für den Traum von New York, um Koalas in Australien zu sehen oder die Kirschblüte in Japan zu bewundern, braucht man nicht nur ein Flugticket, sondern auch einen Reisepass. Das ist schon längst klar.

Doch Obacht! Nun kommt es zu einer Veränderung beim Reisepass, die vielen Urlaubern gar nicht gefallen wird.

Reise-Veränderung an deutschen Flughäfen – es geht um die Stempel

Dabei haben vor allem die Reisepass-Stempel für viele Urlaub-Fans einen besonderen Reiz – nicht nur als Nachweis über die Ein- und Ausreise, sondern auch als persönliche Sammlung von Reiseerinnerungen. Denn während viele Länder schlichte Ein- und Ausreisestempel mit Datum und Ort vergeben, gibt es auch ausgefallenere Varianten: In Japan beispielsweise sind manche Grenzstempel detailreich gestaltet – mit Symbolen des jeweiligen Flughafens oder der Region.

++ Auch spannend: Auswärtiges Amt warnt Urlauber: Kreuzfahrtziel gestrichen – wegen Entführungsgefahr! ++

Und wer Machu Picchu in Peru besucht, kann sich am Ausgang einen freiwilligen Touristen-Stempel mit dem berühmten Bergmotiv geben lassen. Doch genau damit ist bald Schluss, denn ab dem 12. Oktober startet das europäische Ein- und Ausreisesystem (EES). Dabei wird laut dem „BMI – Bundesministerium für Inneres“ nicht mehr gestempelt, sondern Fingerabdrücke und Gesichtsbilder digital erfasst.

Start in NRW

Genau dieses startet am 12. Oktober 2025 am Flughafen Düsseldorf, danach folgen Frankfurt, München und bald alle Flug- und Seehäfen. Das EES-System betrifft dabei vor allem Leute, die nicht aus der EU kommen und in den Schengen-Raum einreisen. Statt wie früher einfach einen Stempel im Pass zu bekommen, werden bei der ersten Einreise jetzt Fingerabdrücke und ein Foto gemacht. Diese Daten werden gespeichert und bei zukünftigen Reisen abgeglichen – so soll alles sicherer und moderner werden.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Das EES wird dabei in 30 europäischen Ländern genutzt – also in allen EU-Staaten des Schengen-Raums sowie Island, Norwegen, Liechtenstein und der Schweiz. Nur Irland und Zypern machen nicht mit – dort wird weiterhin manuell abgestempelt.

Zusätzlich wird bald auch ETIAS eingeführt, eine digitale Reisegenehmigung für visumfreie Drittstaaten-Reisende (z. B. aus Kanada, den USA oder Großbritannien). Sie muss vor der Reise online beantragt werden und ist bis zu drei Jahre gültig – oder bis der Reisepass abläuft.

Alles in allem macht das neue System das Reisen sicherer und moderner – auch wenn es erstmal ungewohnt klingt. Wer nicht aus der EU kommt, sollte sich dennoch rechtzeitig über die neuen Regeln informieren, damit die Einreise problemlos klappt. Für alle anderen bleibt es entspannt wie bisher. Also: Koffer packen und auf ins nächste Abenteuer!



