Urlaub: Größter Flughafen Europas im Streik – viele deutsche Touristen betroffen

Die Sommerferien stehen in vielen Bundesländern kurz vor der Tür. Wen es auch in diesem Sommer wieder zum Urlaub machen in die Ferne zieht, der wird seine Reise sicherlich schon längst gebucht haben und fiebert jetzt dem Start entgegen.

Doch für viele Touristen könnte der Urlaub schon vor dem Beginn eine unerwartete Wende nehmen. An einem von Europas größten Flughäfen treten die Mitarbeiter in diesem Sommer nämlich wochenlang in Streik. Pünktlich zum Beginn der Sommerferien in NRW – am Samstag, 24. Juni – soll dieser starten und dürfte auch vielen deutschen Urlaubern einen Strich durch die Rechnung machen.

Urlaub: Streik in Airport-Terminal

Diese Hiobsbotschaft kommt jetzt ausgerechnet vom Flughafen Heathrow. Dieser zählt zur britischen Hauptstadt London und zählt zu den meistbesuchten Airports Europas. Mehr als 61 Millionen Passagiere (Stand 2022) heben hier dieses Jahr ab oder landen hier.

Über 2.000 Sicherheitsmitarbeiter der Terminals 3 und 5 sowie die der Campus-Security werden sich an dem Streik ab dem 24. Juni beteiligen. Wer jetzt denkt, dass das ja gerade einmal zwei von fünf Terminals sind und die Aktion demnach keine großen Auswirkungen auf den Flughafen-Betrieb haben dürfte, ist schief gewickelt. Wie der Airport Heathrow schon jetzt ankündigt, wird sie zu zahlreichen Störungen, Verspätungen und Annullierungen bei den Fluggesellschaften Virgin, Emirates, Qatar, United, American, Delta und British Airways führen.

Normalerweise dauern Streiks dieser Größenordnung gerade einmal ein bis zwei Tage an. In Heathrow dagegen will man ganze 31 Tage bis einschließlich 27. August streiken – und damit die Flugpläne gehörig auf den Kopf stellen.

Sicherheitsmitarbeiter deutlich schlechter bezahlt

Das Sicherheitspersonal in Heathrow wird schlechter bezahlt als die Beschäftigten an anderen großen Flughäfen in London und im Südosten. Die Beamten, die vor der Covid-Pandemie die bestbezahlten waren, erhalten jetzt zwischen 5.000 und 6.000 Pfund weniger pro Jahr als ihre Kollegen in Stansted und Gatwick. Das berichtet jetzt „Unite the Union“. Das will man durch den Streik am Flughafen Heathrow jetzt ändern.

Zwar wird bis Ende August nicht durchgehend gestreikt und Passagiere können doch noch darauf hoffen, in den Urlaub zu kommen. Der Konflikt könnte in den kommenden Wochen allerdings noch weiter eskalieren.