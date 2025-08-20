Airbnb, Hotel oder Couchsurfing? DIESE Unterkunftsart ist perfekt für Solo-Reisenden

In den vergangenen Jahren ist das Solo-Reisen immer populärer geworden. Ob nun ein verlängertes Wellness-Wochenende, um mal wieder die Seele baumeln zu lassen oder doch der ganz große Abenteuer-Urlaub allein – viele Menschen reizt es immer mehr, ohne Partner, Familie oder Freunden zu verreisen.

Doch welche Unterkünfte bieten sich da besonders gut an? Kann man hier gegebenenfalls auch noch den einen oder anderen Euro sparen? Diese Redaktion hat mit einem Experten darüber gesprochen, der ein paar Tipps parat hat …

Spar-Tipps vom Experten

Viele weichen bei großen Reisen allein auf Hostels aus – doch welche Alternativen gibt es da noch? Prof. Dr. Jürgen Schmude verrät: „Gut sparen kann man natürlich dann, wenn man das, was wir früher so als Couchsurfing bezeichnet haben, stärker betreibt. Heute ist das sehr stark professionalisiert worden durch Anbieter wie Airbnb.“

Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Tourismuswissenschaft e.V. betont, dass man gerade mit Airbnbs noch mal mehr sparen kann, als wenn man in Hotels gehe. Dennoch erklärt der Tourismus-Experte auch: „Das muss aber jeder für sich entscheiden.“ Immerhin spiele hier auch das Sicherheitsbedürfnis eines jeden einzelnen eine große Rolle.

„Man kann schon feststellen, dass auf der Nachfrageseite es DEN oder DIE Alleinreisende nicht gibt, sondern eben auch verschiedene Typen von Alleinreisenden. Und die unterscheiden sich beispielsweise durch ihre Risiko-Aversion oder -Affinität“, schildert der wissenschaftliche Leiter des Bayerischen Zentrum für Tourismus weiter.

