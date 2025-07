Solo-Reisende oft im Nachteil – Experte gibt Hoffnung: „Da tut sich was“

Im Sommer fiebern viele Menschen dem langersehnten Urlaub entgegen. Ob mit der Familie, mit Freunden oder ganze allein – beinahe jeder gönnt in sich in den heißen Monaten eine kleine Auszeit. Vor allem das Reisen ganz ohne Begleitung ist da in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden.

Doch jeder, der sich schon mal damit auseinandergesetzt hat, muss bemerkt haben, dass vor allem das Alleinreisen in Europa ziemlich teuer ist. Oftmals zahlt man für ein Einzelzimmer genauso viel, wie für ein Doppelzimmer, dass zwei Personen belegen. Diese Redaktion hat darüber mit dem Tourismusforscher Prof. Dr. Jürgen Schmude gesprochen – und dieser stellt eine interessante Prognose …

„Alleinreisende werden wahrgenommen“

Im Interview mit dieser Redaktion erklärt er, dass eine Unterkunft für Alleinreinsende nach wie vor teurer ist, dennoch sieht er einen positiven Trend. „Früher ist man als Alleinreisender ja oft in die ‚Besenkammer‘ untergebracht worden, weil das Einzelzimmer für den Anbieter unattraktiver gewesen ist, als wenn er zwei Gäste in einem Zimmer beherbergt. Aber auch da tut sich was. Die Alleinreisenden werden schon wahrgenommen, zunehmend als attraktive Zielgruppe“, verrät der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Tourismuswissenschaft.

+++Urlauber haben genug von ihren Familien! DAS wird zum Reise-Trend+++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Schmude ist zuversichtlich, dass sich auf der Angebotsseite auch in Zukunft einiges tun werde. „Die Reiseveranstalterbranche ist ja sehr, sehr kleinbetrieblich strukturiert. Und diese kleinen Reiseveranstalter sind oft hoch spezialisiert und da haben wir auch welche, die sich eben auf Alleinreisende konzentrieren“, gibt er Urlaubern, die gern allein verreisen, Hoffnung.

Mehr Themen, die dich interessieren können:

Dass sich in der Reisebranche oftmals einiges tut, ist kein Geheimnis. Doch ist das Solo-Reisen nun der neue Mega-Trend? Dazu hat der Experte eine verhaltene Meinung: „Ich glaube nicht, dass wir hier von einem neuen Mega-Trend sprechen können.“ Mehr zu diesem Thema erfährst du >>>hier im ersten Teil unseres Interviews.