Deutsche wollen Auslandskrankenversicherung vor Urlaub abschließen – DAS sollten sie wissen

In der Urlaubszeit überwiegt die Vorfreude auf Sonne, Strand und Meer. Gedanken an Krankheit oder gar einen Unfall rücken dabei oft in weite Ferne – man möchte einfach nur die Seele baumeln lassen. Trotzdem sollte man dieses Thema nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Es kann immer passieren, dass man im Urlaub erkrankt oder sich verletzt. In solchen Fällen ist es sehr ratsam, eine Auslandskrankenversicherung abzuschließen. Denn die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) greift im Ausland nur eingeschränkt – und längst nicht in allen Fällen.

Was deckt die GKV im Ausland ab?

Auch wenn du mit deiner GKV bei einem vorübergehenden Aufenthalt in den 27 EU-Ländern sowie in Island, Liechtenstein, Norwegen, Großbritannien, Marokko, Tunesien, der Schweiz und der Türkei Anspruch auf ambulante und stationäre Behandlungen hast, bist du nicht automatisch komplett abgesichert. Experten empfehlen deshalb, zusätzlich eine Auslandskrankenversicherung abzuschließen.

Mit der Europäischen Krankenversicherungskarte (EHIC) werden meist nur Kosten übernommen, die auch in Deutschland entstanden wären. Die Differenz – besonders bei privaten Kliniken oder Spezialbehandlungen – musst du oft selbst zahlen. Merke dir also: Die GKV deckt nur die Standardkosten, wie sie in Deutschland angefallen wären.

Auslandskrankenversicherung: Günstig, aber sinnvoll

Im Ausland kannst du oft nicht beeinflussen, wo du behandelt wirst – und das kann schnell teuer werden. Eine Auslandskrankenversicherung lohnt sich deshalb bereits für wenige Urlaubstage.

„Stiftung Warentest“ kommt in einem aktuellen Vergleich zu einem klaren Fazit: „Unsere Testsieger bekommen jeweils die Traumnote 0,5. Sehr guter Schutz ist nicht teuer: Die günstigsten sehr guten Tarife kosten unter 8 Euro im Jahr für Einzelpersonen und weniger als 19 Euro für Familien, eine 70-jährige Seniorin zahlt knapp 20 Euro.“

Darauf musst du achten

Worauf solltest du aber achten? Wichtig ist, dass der Rücktransport enthalten ist – am besten mit der Formulierung „medizinisch sinnvoll“. Wenn du mit Kindern reist, sollte die Versicherung auch die Kosten für eine Begleitperson übernehmen. Ebenfalls sinnvoll: eine Police ohne Selbstbeteiligung, damit du im Ernstfall nicht zusätzlich belastet wirst.

Wie bei allen wichtigen Dingen gilt auch hier: vergleichen, vergleichen, vergleichen! Je nach Reisedauer, Zielland und individuellen Bedürfnissen gibt es deutliche Preis- und Leistungsunterschiede. Achte immer darauf, dass dein Reiseziel in der Police enthalten ist – dann kannst du deinen Urlaub entspannt genießen.