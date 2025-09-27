Hammer für Touristen! Beliebter Urlaubsort verkauft Bier „für nur 30 Cent pro Glas“

Bei Urlaub und billigem Bier denke viele direkt an Tschechien, Polen oder andere Staaten im Osten Europas. Vor allem Tschechien ist dafür bekannt, Bier enorm billig auszuschenken. So fahren viele Deutsche oft für Junggesellenabschiede, Mannschaftsfahrten und Wochenendtrips nach Prag und Co.

Doch wenn es um das womöglich billigste Bier auf der Welt geht, muss man ein paar mehr Flugstunden in Kauf nehmen. Wie ein Reporter der englischen „Sun“ berichtet, habe er in einem Urlaubsland Bier „für nur 35 Cent pro Glas“ gefunden.

Bier im Urlaub: In Vietnam ist es besonders billig

Dass Urlaube in Ostasien enorm billig sein kann, ist längst kein Geheimnis mehr. Thailand, Kambodscha, Malaysia oder Vietnam – hier kann man für einen überschaubaren Preis einen Traumurlaub genießen. Und auch die Biertrinker kommen auf ihre Kosten. Oder eben nicht.

Denn wie der Chefreporter der „Sun“ in einem Erlebnisbericht schreibt, habe er das billigste Bier in Vietnam gefunden. In seinem Bericht vergleicht er einzelne Länder im großen Preisvergleich. Das Land am chinesischen Meer schneidet am besten ab. Vor allem der Bierpreis habe den Reporter überrascht.

Billigbier vom Fass

„Das beliebte Larue-Larger der Stadt ist für nur einen Pfund (etwa 1,15 Euro) erhältlich. Das Bia Hoi – ein frisch gezapftes Bier vom Fass – für nur 30 Pence (35 Cent) pro Glas“, heißt es in dem Bericht des Chefreporters. Bia Hio wird auch als das billigste Bier der Welt bezeichnet.

Eine Besonderheit der vietnamesischen Bierkultur sei die Praxis, Bier auf Eis zu servieren, oft begleitet von einer Reihe von Snacks wie Erdnüssen, getrocknetem Tintenfisch oder fermentierten Schweinefleischbrötchen.

Weitere News:

Neben den Bierpreisen verglich der Chefreporter auch andere Dinge, die für einen Urlaub durchaus von Relevanz sind: So zum Beispiel die generellen Preise für Hotel oder Speisen vor Ort, mögliche Sehenswürdigkeiten oder Ausläufe. Alles in allem landet Vietnam vor Südafrika auf der eins. Bali (Indonesien) folgt auf der drei.

Alle, die auf der Suche nach billigem, aber leckeren Bier sind, sollten also ein Urlaub und eine Reise nach Vietnam in Betracht ziehen und sich selbst ein Bild von der örtlichen Bierkultur machen.